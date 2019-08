Meghan Markle ancora contro le regole di corte | alle cene di gala vuole sedersi vicino ad

Meghan Markle e Kate Middleton di nuovo mamme nel 2020 : l’indiscrezione : I royal watchers ne sono certi, il 2020 sarà l’anno dei royal baby, grazie alle nuove gravidanze di Meghan Markle e Kate Middleton. A corte infatti si programma tutto, persino le nascite dei nipotini della Regina Elisabetta. Fonti di Palazzo infatti riferiscono che The Queen avrebbe imposto alle mogli dei nipoti di rimanere incinta, se davvero vogliono un altro figlio, entro il 2020. L’anno successivo infatti sarà off limits per ...

Nuovi eredi per Meghan Markle e Kate Middleton? A corte si pianificano anche le gravidanze - : Carlo Lanna A corte si programmano persino le gravidanze e proprio per questo, sia Meghan Markle che Kate Middleton, entro il prossimo anno potrebbero annunciare grosse novità Alla corte inglese niente viene lasciato al caso, neanche le gravidanze. Secondo le informazioni che sono trapelate da i "royal watcher", riportate da Vanity Fair, sia Meghan Markle che Kate Middleton avrebbero pianificato di allargare ulteriormente la loro ...

Jessica Mulroney - gli attacchi di panico dell’amica di Meghan Markle : Meghan Markle e l'amica Jessica MulroneyMeghan Markle e l'amica Jessica MulroneyMeghan Markle e l'amica Jessica MulroneyMeghan Markle e l'amica Jessica MulroneyMeghan Markle e l'amica Jessica MulroneyMeghan Markle e l'amica Jessica MulroneyMeghan Markle e l'amica Jessica MulroneyMeghan Markle e l'amica Jessica MulroneyLei li chiama «terrori», sono in realtà attacchi di panico quello che colpiscono la migliore amica di Meghan Markle, Jessica ...

Meghan Markle e Harry omaggiano Lady Diana su Instagram (e commuovono) : Meghan Markle e Harry omaggiano Lady Diana su Instagram con un post che commuove i fan della Principessa del Galles. Sono trascorsi quasi 22 anni dalla tragica morte di Lady D, ma nessuno l’ha mai dimenticata, soprattutto i suoi figli William e Harry. In particolare il secondogenito assomiglia molto alla mamma scomparsa. Stesso sorriso, stesso amore per i bambini e un modo di fare molto amichevole. Harry è molto legato al ricordo della ...

Meghan Markle - omaggio a Lady Diana su Instagram : Se il principe Harry ha sempre sostenuto che sua madre Lady Diana fosse sua fonte di ispirazione, lo stesso può dirsi per sua moglie Meghan Markle, che su Instagram ha citato una massima della principessa del Galles: "Compi un atto casuale di bontà, senza aspettarti alcuna ricompensa, con la sicurezza che un giorno qualcuno potrebbe fare lo stesso per te". Visualizza questo post su Instagram Words ...

Meghan Markle - la sorpresa di Harry e Archie per il suo compleanno : L’ultimo compleanno di Meghan Markle è stato davvero speciale grazie soprattutto a Harry e al piccolo Archie. La duchessa di Sussex lo scorso 4 agosto ha compiuto 38 anni, un compleanno unico visto che è il suo primo da mamma. Come ha festeggiato Meghan? Per l’occasione Harry le ha scritto un messaggio dolcissimo su Instagram, poi la coppia ha accolto alcuni amici a Frogmore Cottage per un party molto intimo, così tanto che nemmeno ...

Meghan Markle e la strana ossessione per i piedi : «Lei ed Harry disposti a spendere una fortuna» : Meghan Markle ha una strana ossessione che condivide con il marito, il principe Harry. Secondo alcune indiscrezioni i duchi di Sussex sarebbero molto attenti alla salute dei loro piedi e disposti a...

Meghan Markle o Kate Middleton : la Regina svela chi preferisce : La preferita della Regina Elisabetta, a quanto pare, non è più Kate Middleton, ma Meghan Markle. A svelarlo a Page Six è Duncan Larcombe, esperto di Royal Family, che ha svelato i retroscena del rapporto di The Queen con la duchessa di Sussex. A quanto pare la Regina ha creato un legame molto forte con Meghan, diverso da quello che ha con Kate Middleton e con gli altri membri della famiglia reale. Le due sono molto complici ed Elisabetta avrebbe ...

Meghan Markle e Harry spendono una fortuna in pedicure : Si può spendere una fortuna in pedicure? A quanto pare sì. O almeno, la pensano così Harry e Meghan Markle. I duchi di Sussex, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero così ossessionati dalla pedicure da spendere cifre piuttosto alte pur di prendersi cura dei propri piedi. Se in passato Harry era un amante di birra e junk food, da quando ha conosciuto Meghan le sue abitudini sono cambiate moltissimo. Il secondogenito di Diana oggi è un fanatico ...

Meghan Markle mette in vendita la casa di Los Angeles - : Francesca Rossi La casa in cui Meghan Markle viveva con il primo marito a Los Angeles, a due passi da Hollywood, è in vendita per circa un milione e mezzo di euro ed è la prova dell’alto tenore di vita sostenuto dalla duchessa quando era ancora un’attrice Dopo anni di gavetta e diversi lavoretti per pagarsi gli studi di recitazione, per Meghan Markle si spalancarono le porte di Hollywood e il suo stile di vita cambiò radicalmente. ...

Meghan Markle che usa prodotti low cost come una di noi : Bioré Daily Deep Pore Cleansing ClothsLaura Mercier Radiance Foundation Primer Shu Uemura Eyelash Curler Dr. Bronner's Pure Castile Liquid Soap Nivea Q10 Skin Firming Hydration Body Lotion Kérastase Nutritive Oléo-Relax SerumKevin Murphy Smooth Again Leave-in TreatmentBeautyblender Pro Makeup SpongeChe le nuove principesse amino fare acquisti smart, riciclare abiti (Kate in questo è una maestra) e fare scelte sagge ed efficaci per il beauty case ...

Kate Middleton ridicolizza Meghan Markle con una foto : "Lo ha fatto apposta" - altra rissa a corte : Lo scorso 4 agosto Meghan Markle, moglie del Principe Harry, ha festeggiato il suo trentottesimo compleanno. Molti gli auguri che la Duchessa del Sussex ha ricevuto, ma tra questi uno in particolare ha fatto parlare il mondo di Instagram. Il Principe William e Kate Middleton hanno pensato di fare gl