Marta Busso | la giovane laureanda che ha curato una malattia impossibile impressionando

huffingtonpost

(Di martedì 13 agosto 2019)- la ventiseienne cuneese che è riuscita a diagnosticare la rarissimadella ventiduenne americana Angel, sorprendendo anche i medici di Yale - racconta alla Stampa come è arrivata alla diagnosi e come la vicenda verrà raccontata in una serie televisiva di Netflix.ha dichiarato al quotidiano di aver letto il caso di Angel sul New York Times e di essere rimasta stupita che nessuno fosse riuscito a indovinare la diagnosi. “Mi parevache negli Stati Uniti non fossero ancora riusciti a trovare una diagnosi. Angel, grazie ad una raccolta fondi lanciata da una sua amica tramite una pagina Facebook, aveva raccolto circa 10 mila dollari ed era andata da un luminare di un’università californiana per capirne di più ma gli esami non avevano portato ad alcun risultato”. La, ...

