Mamma posta sui social la fattura delle spese pagate all’ospedale dopo aver partorito | ha

(Di martedì 13 agosto 2019) Unaamericana hato sui, perché sconvolta, ladi quello che ha dovuto pagareper. L’importo totale è molto alto ma lei non discute nulla tranne una voce: 39,35 dollari per poter abbracciare il bambino. La donna che ha pagato più di 3.000 dollari per il parto cesareo e 61,96 per la “consulenza all’allattamento” non ha avuto nulla da ridire ma, quando è arrivata alla voce “skin to skin“, e cioè l’abbraccio “pelle a pelle”, e ha visto che ha pagato 39,35 dollari è rimasta senza parole e così ha dichiarato: “Ho dovuto pagare 39.35 dollari per abbracciare mio figlio appena nato“. Questaha subito un parto cesareo ed è divenuta prassi abituale, appena il bimbo nasce, darlo alla, per permettere subito quel contatto che si ha con il parto naturale. Il contatto con laper il bambino è di assoluta importanza ...

