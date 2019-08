Mamma dopo il tumore | grazie alla crioconservazione del tessuto ovarico

Bimbo segregato in Sardegna - dopo la confessione della Mamma giudice concede i domiciliari : Concessi gli arresti domiciliari alla coppia arrestata lo scorso 29 giugno ad Arzachena, in Sardegna, con l'accusa di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. I due avevano tenuto segregato in casa il figlio di 11 anni in quella che era stata ribattezzata "la villetta degli orrori". La decisione del gip arriva dopo l’interrogatorio della coppia. Il 29 giugno scorso i carabinieri del riparto territoriale di Olbia avevano risposto ...

Eleonora Daniele dopo le nozze a settembre spero di diventare Mamma : E’ quasi tutto pronto per le nozze a settembre tra Eleonora Daniele e il fidanzato Giulio Tassoni, con cui convive da 5 anni. Su di lei però non gravano solo impegni organizzativi: Poco fa ho finito di sceglierei fiori – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” sarà un trionfo di rose pastello, le mie preferite. E poi c’è da gestire la parte emotiva, che forse ho sottovalutato”. “Vivo la vigilia in maniera frenetica. Ogni giorno ...

Mamma unge il bambino di crema solare prima di esporlo al sole - cosa accade dopo è terribile : Una Mamma ha unto il suo bambino di 5 anni Rhys Williams con una crema solare prima di esporlo al sole. La vicenda si è svolta in Inghilterra e la crema solare usata è famosissima: la Banana Boat della Edgwell Personal Care. La Mamma, Ffion Roberts, ha applicato la crema il mattino e la sera ha visto che la pelle del bambino era arrossata ma ha attribuito il tutto all’esposizione al sole. La mattina, invece, il bambino si è svegliato ...

Mamma abbandona la bambina di un anno in una casa disabitata - dopo dieci anni succede qualcosa di incredibile : Una Mamma ha abbandonato la sua bambina di un anno in una casa vuota e sporca. E’ andata via e non si è più guardata indietro. Questa vicenda è accaduta in una città russa, a Yaroslavl, a nord di Mosca. La bambina , abbandonata, ha iniziato a piangere e poiché i vicini sentivano questo pianto continuo a cui all’inizio non avevano dato neppure molta importanza, dopo un po’ hanno deciso di chiamare la polizia che è arrivata e si è trovata di ...

Aurora pubblica il numero di Mamma Michelle - la Hunziker : “Ho dovuto cambiarlo dopo 25 anni” : dopo un weekend infernale trascorso ad evitare chiamate, messaggi e foto, Michelle Hunziker si è dovuta arrendere alla necessità di dover cambiare numero di telefono. In seguito allo scherzetto involontario, giocatole dalla figlia Aurora Ramazzotti, che ha pubblicato per sbaglio il suo numero su Instagram, la showgirl è stata tartassata dai suoi fan che non le hanno lasciato un attimo di tregua, come lei stessa racconta in un video ...

Mamma e figlia vanno a trovare un’amica quello che accade dopo è terribile : Una Mamma e una figlia sono andate a casa di un’amica della Mamma. L’amica oltre ad avere una casa bellissima aveva anche una sauna e ha insistito affinchè le due donne la provassero. Mamma e figlia hanno accettato di fare quel’esperienza e sono andate in cabina. Le due donne sono state il tempo che loro hanno ritenuto sufficiente e poi hanno deciso di uscire. A quel punto, però, qualcosa è andato storto. Dall’interno la maniglia si è rotta e le ...

La Mamma glielo vieto ma lui non la ascolta - cosa succede dopo è incredibile : Un ragazzino di 15 anni , appassionato di Fortnite come tutti i quindicenni non la smetteva mai di giocare e per questo litigava sempre con la mamma che non ne poteva più di vederlo sempre impegnato con i videogiochi. Il ragazzo, disobbedendo alla mamma, ha continuato a giocare e nei giorni scorsi ha vinto più di 1 milione di dollari. Il ragazzo inglese, Jaden Ashman, ha vinto insieme al suo amico Dave Jong. Infatti, i due si sono ...

Bari - Mamma 35enne muore dopo operazione per dimagrire : Claudio Carollo La donna si era sottoposta a un'operazione di chirurgia estetica a Bari per restringere lo stomaco, lascia il marito e il figlio di sei anni Si sottopone a un'operazione per dimagrire ma perde la vita. Annalisa Zizza, una giovane mamma di 35 anni è morta dopo un bendaggio gastrico dagli esiti infausti. L'intervento di chirurgia estetica doveva consistere nel restringimento dello stomaco. La donna di Ostuni, in ...

Tragedia in sala parto - Mamma muore dopo aver dato alla luce il bimbo : “Stroncata da un’emorragia” : Santina Adamo, 36 anni, ha dato alla luce il figlio senza troppi intoppi all'ospedale Iannelli di Cetraro (Cosenza), un paio di ore più tardi però avrebbe cominciato a sanguinare. Trasportata nuovamente in sala operata è morta.Continua a leggere

Dopo l’incidente le hanno rubato il telefono. Ridatecelo! La Mamma di Martina Aprile : Dopo l'incidente nel quale è rimasta uccisa domenica scorsa a Cava d'Aliga, frazione balneare di Scicli, in provincia di Ragusa, a Martina Aprile qualcuno, forse uno sciacallo, ha portato via il cellulare, sul quale erano conservate foto e video di lei e di suo figlio, un bimbo disabile di 4 anni. È questa la denuncia fatta dalla mamma della giovane vittima, che ai microfoni di una tv locale ha anche lanciato un appello affinché chiunque si ...

Falciata da un’auto dopo il turno di lavoro! Mamma 25enne muore sul colpo : dopo il drammatico weekend sulle strade italiane, che ha fatto registrare ben 12 morti, un altro incidente si è verificato intorno alle 2 di notte di lunedì 15 luglio a Cava D'Aliga, frazione balneare di Scicli, in provincia di Ragusa, in seguito al quale è morta una persona. Si tratta di Martina Aprile, 25 anni e "Mamma a tempo pieno", come si legge sul suo profilo Facebook. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la ragazza sarebbe stata ...