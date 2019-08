Maltempo | su Milano-Domodossola ripresa circolazione treni su entrambi binari

Maltempo : riaperta la linea ferroviaria Milano-Domodossla : In serata la linea ferroviaria Milano-Domodossola, interrotta per il Maltempo, ha ripreso a funzionare, se pur con forti rallentamenti. Il nubifragio ha causato danni alla linea di alimentazione elettrica dei treni a causa della caduta di alcuni alberi. Sono attualmente al lavoro 20 persone con 5 mezzi d’opera per ripristinare definitivamente la normale circolazione. L'articolo Maltempo: riaperta la linea ferroviaria Milano-Domodossla ...

Maltempo : allerta pioggia a Milano - al via monitoraggio fiumi : Milano, 12 ago. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha attivato il Coc, Centro operativo comunale per il rischio di forti temporali anche sulla città. Il centro è stato attivato alle 12 e la disposizione fa seguito all'avviso di allerta (codice giallo) emesso dal centro meteo regionale lombardo. Con l

Allerta Meteo Lombardia : Maltempo a Milano - attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Allerta Meteo Lombardia – Dalle ore 12 di questa mattina l’amministrazione comunale ha attivato il Centro operativo comunale (C.O.C) per il maltempo e il rischio di temporali forti anche sul nodo idraulico di Milano. La disposizione – fa sapere in una nota Palazzo Marino – fa seguito all’avviso di Allerta (codice giallo) emesso dal centro Meteo regionale lombardo. Con l’Allerta Meteo parte anche il ...

Maltempo : interrotta la linea ferroviaria Domodossola-Milano : La linea ferroviaria internazionale Domodossola-Milano è interrotta per la presenza di alcuni rami sui binari, nel tratto tra le stazioni di Stresa e Verbania, dove questa mattina si sono abbattuti violenti nubifragi. Ritardi fino a 120 minuti per i treni in viaggio. L'articolo Maltempo: interrotta la linea ferroviaria Domodossola-Milano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - piante su cavi : stop ai treni Milano-Brescia : A causa del Maltempo, che ha fatto cadere alcuni alberi sulla linea di alimentazione elettrica, la circolazione dei treni sulla linea convenzionale Milano Brescia è interrotta da poco prima delle 18 fra le stazioni di Treviglio (Bergamo) e Rovato (Brescia). I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, spiegano dalle Ferrovie, sono al lavoro per rimuovere le piante e ripristinare la circolazione ferroviaria in sicurezza. L'articolo Maltempo, piante su ...

Maltempo : rischio temporali forti Milano - monitorati Seveso e Labro : Milano, 6 ago. (AdnKronos) - Il centro meteo regionale lombardo ha emanato un avviso di allerta (codice giallo) nell’area di Milano per rischio temporali forti e per rischio idraulico a partire dalle ore 18 di oggi, martedì 6 agosto. Il Comune ha quindi disposto l'attivazione del Coc (Centro operati

Maltempo - temporali e disagi su Milano e Lombardia. FOTO : Maltempo, temporali e disagi su Milano e Lombardia. FOTO Frane e allagamenti nella provincia di Lecco, tetti divelti nel monzese, alberi caduti nelle strade del capoluogo. Le precipitazioni che hanno colpito l'area settentrionale hanno creato diversi problemi, ma anche creato scorci suggestivi, come il cielo sopra i ...

Maltempo Milano - strada verso Malpensa chiusa : allagata la statale “Dell’Aeroporto” : La strada statale 336 “Dell’Aeroporto della Malpensa” è provvisoriamente chiusa, per allagamento di un sottopasso tra Gallarate e Cardano al Campo (VA), in direzione Malpensa. Il personale di Anas è sul posto per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. L'articolo Maltempo Milano, strada verso Malpensa chiusa: allagata la statale “Dell’Aeroporto” sembra essere il primo su Meteo ...

Maltempo - vento e pioggia colpiscono la Lombardia : allagamenti a Milano - frana sulla Gardesana e alberi caduti a Bergamo : I temporali colpiscono la Lombardia. Nel primo pomeriggio vento e pioggia sono arrivati a Milano, provocando la caduta di rami di alberi, allagamenti di cantine e di alcune strade che hanno creato disagi al traffico. Prima il Maltempo aveva colpito la zona orientale della Regione: sulla statale Gardesana occidentale, in provincia di Brescia, una frana ha investito la strada all’altezza di Limone sul Garda. A Bergamo invece le raffiche ...

Maltempo Lombardia : vento e pioggia a Milano - alberi caduti e allagamenti : Un temporale a Milano ha creato nel primo pomeriggio qualche disagio al traffico, provocato la caduta di rami di alberi e allagamenti. vento e pioggia si sono registrati anche su altre zone della Lombardia. Chiusa in entrambe le direzioni la SS Gardesana all’altezza di Limone sul Garda, nel Bresciano, a causa di una frana causata dalle forti precipitazioni A Milano è stato attivato il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e ...

Maltempo : allerta meteo a Milano da mezzanotte per vento e temporali forti : Milano, 1 ago. (AdnKronos) – allerta meteo a Milano da mezzanotte per il rischio di temporali forti, che potrebbero provocare l’esondazione dei fiumi Seveso e Lambro.L’amministrazione comunale ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (COC) a partire da questa sera. In conseguenza ai fenomeni a carattere temporalesco previsti a partire dal tardo pomeriggio di oggi, con una possibile intensificazione ...

Maltempo Milano Marittima : mezzo milione alle imprese per i danni del tornado del 10 luglio [FOTO e VIDEO] : Il Comune di Cervia ha pubblicato il bando per le attività economiche di Milano Marittima danneggiate dal tornado del 10 luglio scorso e che potranno contare sul mezzo milione di euro stanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Il Maltempo ha investito la località cervese devastando un settore rilevante della spiaggia, i viali principali e oltre 30 ettari fra Pineta e Parco Naturale lungo una traccia di 2,5 chilometri. Per fare il punto sugli ...

Maltempo Emilia-Romagna : la Regione stanzia mezzo milione per Milano Marittima : mezzo milione di euro per Milano Marittima. Risorse destinate agli operatori balneari ed economici, soprattutto bar e ristoranti, per i danni subiti a causa della tromba d’aria che ha colpito la località cervese pochi giorni fa, il 10 luglio. Imprenditori che con l’appoggio dell’intera comunità locale, e degli stessi turisti presenti, in poche ore sono riusciti a risistemare i loro stabilimenti sulla spiaggia, un ‘miracolo’ sottolineato da più ...

Maltempo - temporali da Nord a Sud nella notte : nubifragi e freddo a Milano e Torino - Palermo saluta Santa Rosalia con le saette - grandine a Reggio Calabria. Ed è solo l’inizio : E’ stata una notte di forte Maltempo su gran parte d’Italia, come se fossimo in pieno autunno: piogge e temporali hanno interessato in modo particolare il Nord/Ovest e l’estremo Sud. Piogge torrenziali hanno colpito la Lombardia, dove sono caduti 128mm di pioggia a Rogeno, 117mm a Bevera di Sirtori, 110mm a Barzago, 97mm a Oliveto Lario, 88mm ad Arosio, 76mm a Pontida, 75mm a Cernusco Lombardone, 74mm a Carnate, 65mm a Seriate, ...