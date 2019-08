Maltempo Lombardia | Confagricoltura | “Gravi danni ai campi di mais Il meteo non rispetta

Maltempo : Coldiretti - da maggio in Lombardia oltre 40 mln danni : Milano, 13 ago. (AdnKronos) - In poco più di tre mesi i fenomeni meteorologici violenti hanno provato all'agricoltura della Lombardia danni per oltre 40 milioni di euro tra perdite di produzione e anni alle strutture. E' la stima di Coldiretti Lombardia dopo il Maltempo che ieri sera ha colpito dive

Maltempo : Regione Lombardia verso richiesta stato emergenza : Milano, 13 ago. (AdnKronos) - Regione Lombardia chiederà al governo lo stato d'emergenza per il Maltempo che ieri ha colpito le province di Lodi, Pavia, Cremona, Brescia e Varese. Lo annuncia l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, che spiega di aver comunicato la sit

Maltempo in Lombardia - Foroni : “Chiediamo lo stato di emergenza” : “Regione Lombardia è decisa a chiedere al Governo centrale lo ‘stato d’emergenza’ per la tromba d’aria che ieri ha flagellato le province di Lodi, Pavia, Cremona, Brescia e Varese“: lo spiega in una nota l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. L’assessore ha precisato di avere immediatamente comunicato la situazione calamitosa nella serata di ieri al Dipartimento ...

Maltempo : Confagri - in Lombardia danni a campi e strutture : Milano, 13 ago. (AdnKronos) - danni in Lombardia dopo le forti piogge e il vento di ieri. In tutte le provincie della Lombardia e in particolare nel Bresciano, nel Pavese e nel Cremonese, si spiega da Confagricoltura Lombardia, il vento forte ha provocato la caduta di numerosi alberi, ha scoperchiat

Maltempo in Lombardia : “Danni per 40 milioni di euro” : Secondo la Coldiretti regionale, ammonterebbero a 40 milioni i danni causati da temporali e grandinate che hanno imperversato in Lombardia negli ultimi mesi. “Da maggio a oggi – ha spiegato Coldiretti – il meteo pazzo è costato agli agricoltori lombardi oltre 40 milioni di euro tra perdite di produzione, danni alle strutture e alle infrastrutture. Si stanno verificando le condizioni per la richiesta di stato di ...

Ondata di Maltempo sul Nord Italia - dalla Lombardia al Piemonte : danni per milioni di euro : “Ammontano a diversi milioni di euro i danni causati dall’Ondata di maltempo sul Nord Italia, dalla Lombardia al Piemonte, dove fienili, fabbricati e coltivazioni sono stati devastati da tornado e grandine“: è quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti nelle campagne colpite “dalle tempeste di vento e ghiaccio dove è partita la conta dei danni per verificare le condizioni per la richiesta dello stato di calamità. ...

Maltempo - Lombardia : vento e bomba acqua : 10.06 Danni e disagi per il Maltempo in alcune zone della Lombardia. Nella Bassa Bresciana il vento ha scoperchiato i tetti di alcune case e aziende,e abbattuto alberi. Una bomba d'acqua,accompagnata da forti raffiche di vento, ha investito Lodi, mentre una frana incombe in Valchiavenna, in provincia di Sondrio, dove 20 persone sono state evacuate.

Allerta Meteo Lombardia : Maltempo a Milano - attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Allerta Meteo Lombardia – Dalle ore 12 di questa mattina l’amministrazione comunale ha attivato il Centro operativo comunale (C.O.C) per il maltempo e il rischio di temporali forti anche sul nodo idraulico di Milano. La disposizione – fa sapere in una nota Palazzo Marino – fa seguito all’avviso di Allerta (codice giallo) emesso dal centro Meteo regionale lombardo. Con l’Allerta Meteo parte anche il ...

Maltempo al Nord - allerta meteo in Lombardia : nelle prossime ore in arrivo forti piogge e temporali : piogge e temporali interesseranno nelle prossime ore le regioni del Nord Italia, in particolare Valle d’Aosta, le aree alpine di Piemonte e Lombardia e successivamente del Veneto, con possibile interessamento anche delle pianure limitrofe. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi ...

Maltempo Lombardia : riapre il passo del Gavia : riapre il passo del Gavia, chiuso ieri a causa della frana del Ruinon, che minacciava la strada. A seguito di sopralluogo del geologo Nicola Casagli, docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze che è Centro di competenza per le frane del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, è stato autorizzato il traffico automobilistico dalle 7 alle 21 del tratto chiuso fra San Antonio e Santa Caterina. L'articolo ...

Lombardia sferzata dal Maltempo - Foroni : “Frequenza degli eventi fuori dal normale - regione messa a dura prova” [FOTO] : Nelle scorse ore, la Lombardia è stata sferzata dal maltempo, con nubifragi, grandine e forte vento che hanno creato danni e disagi. I quantitativi massimi di pioggia cumulata registrati nelle ultime 12 ore nelle province di Brescia, Como e Milano hanno raggiunto 70mm, in provincia di Bergamo 65mm, a Lecco 58mm e Varese 54mm. I livelli idrometrici dei principali corsi d’acqua hanno subito incrementi, rimanendo comunque al di sotto delle ...

Maltempo : Regione Lombardia verso richiesta estensione stato emergenza (2) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda la situazione nella Regione a Casargo, in provincia di Lecco, a causa del violento nubifragio che ha danneggiato auto e provocato colate di detriti, rendendo la Sp 67 inagibile, la strada risulta ancora chiusa totalmente alla viabilità tra Piazzo di Casargo e Preman

Maltempo : Regione Lombardia verso richiesta estensione stato emergenza : Milano, 8 ago. (AdnKronos) - Regione Lombardia si avvia a chiedere al governo l'estensione della richiesta di 'stato di emergenza' concessa per gli episodi di Maltempo di giugno a quelli degli ultimi giorni. Lo annuncia l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. "Gli ecc

Maltempo Lombardia : il Governo sblocchi i fondi : Dalla Lombardia, dopo le emergenze per il Maltempo che si stanno susseguendo e i danni che hanno causato, arriva un appello al Governo per lo stanziamento delle risorse necessarie. “Se è pur vero che dal Dipartimento di Protezione civile abbiamo sempre avuto la massima disponibilità e collaborazione nel far fronte alle emergenze, d’altro canto – spiega l’assessore lombardo al Territorio Pietro Foroni – il Ministero ...