Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2019) Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – Ildell’Nazionale, Ignazio Cutrò,all’anti” Inper la Legalità”. “Ringrazio l’“Inper la legalità”- afferma Cutrò- e mi auguro sempre che non venga lasciato più solo nessun imprenditore che denuncia le mafie. Spero che la politica prende coscienza che il contrasto alle mafie è una priorità per questo Paese”. ” Per quanto ci riguarda- conclude Cutrò- noi faremo mille volte il nostro dovere di denunciare la criminalità organizzata, pèrchè lo Stato siamo noi cittadini, ma non è accettabile che una persona che difende le istituzione nelle aule dei tribunali venga lasciato al suo destino, mettendo in pericolo non soltanto la sua vita ma pure quella dei suoi familiari”. ” ...

Montecitorio : 'Il tempo trascorso non può scalfire il ricordo di questo brillante magistrato, impegnato con tenacia, e spesso in… - ninorandisi : Mafia: Presidente testimoni giustizia aderisce ad Associazione 'In movimento per legalità' -… - tobefreeforever : @ManlioDS @matteosalvinimi Meglio tornare al voto col pregiudicato di Arcore. 14 mesi al governo con persone oneste… -