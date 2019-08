L' ultimo e triste saluto de Le Iene a Nadia Toffa | Niente sarà più come

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 13 agosto 2019) Anna Rossi Lesalutano per l'ultima volta: "E dato che sei stata in grado di perdonare l’imperdonabile, cara, non ci resta che sperare con tutto il cuore che tu sia riuscita a perdonare anche noi, che non siamo stati in grado di aiutarti quanto avremmo voluto".si è spenta drammaticamente a soli 40 anni. Il tumore l'ha distrutta, ma la sua forza e la sua grinta non potranno mai essere spenti da quella belva. La "bestia" -l'ha sempre chiamata lei ce l'ha tolta solo dal punto di vista fisico perché per sempre rimarrà nei nostri cuori. A dare l'annuncio della sua scomparsa sono stati proprio i suoi amati colleghi. Questa mattina presto, infatti, dalla pagina Facebook de Leè arrivato quel post che mai nessuno avrebbe voluto leggere. Poche parole, ma drammatiche. Forti. Eccole: "E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma ...

