Lozano al Napoli | 40 milioni al PSV e 4 | 5 al messicano Manca la commissione per Raiola

Icardi e Dybala serve svolta - Lozano al Napoli : Piu' che calciomercato, una partita a scacchi. Dove, al posto di torri e alfieri, ci sono i nomi di Mauro Icardi, Paulo Dybala, Edin DZEKO, Gonzalo HIGUAIN, e con l'incognita di re NEYMAR che potrebbe mettere a soqquadro il calcio europeo, scatenando un effetto domino e finanziario senza precedenti. Intanto, in attesa di trovare finalmente la quadra per l'attaccante bosniaco della Roma, l'Inter sta per chiudere per PERISIC che ha svolto le ...

Corsport : Lozano - il Napoli può pagare i 42 milioni in quattro annualità : Tra Lozano e il Napoli è questione di ore. Quarantotto, secondo il Corriere dello Sport che oggi dà notizia di un passaggio importante della trattativa: il Psv ha preteso 42 milioni per il cartellino del messicano, ma spalma abili in quattro anni. Lozano partirebbe da uno stipendio netto di 4 milioni che poi diventerebbe di 4,5. L’incontro tra De Laurentiis e Mino Raiola sembra essere andato a buon fine. Restano da limare i proverbiali ...

Napoli-Lozano - affare definito 42 milioni al Psv per l?esterno : Lozano, affare fatto. Questo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore dopo un lunedì di lavoro tra le parti. Il Napoli ha messo il piede sull?acceleratore in queste ore, di rientro...

De Telegraaf : Entro 24 ore Lozano sarà del Napoli : “Il più grande trasferimento in uscita nella storia del Psv Eindhoven una volta dedotti gli importi che vanno ad altre parti” Definisce così l’affare Lozano al Napoli il quotidiano olandese De Telegraaf dopo aver riepilogato lo stato dell’arte, con il vertice che oggi ha coinvolto Mino Raiola e lo staff dirigenziale del Napoli. Un obiettivo che il club di De Laurentiis ha “perseguito per mesi” e che finalmente ...

Dall’Olanda : “Lozano al Napoli ecco quando ci sará l’annuncio” : La fumata bianca per Hirving Loza é ad un passo. Il giocatore messicano è ormai pronto a vestire la maglia azzurra, la notizia arriva anche dai media olandesi. Il portale “De Telegraaf” riporta la cessione del messicano al club partenopeo, sará la più importante della storia del club di Eindhoven: “Lozano andrà via per una cifra superiore ai 40 mln di euro (parte della quale verrà girata al Pachuca, club dal quale il ...

Mercato Napoli - dopo Lozano il Napoli affonderá su Icardi - ecco quale potrebbe essere la chiave per l’argentino : Hirving Lozano e il Napoli si abbracceranno presto. Carlo Ancelotti è pronto ad accogliere l’attaccante messicano che aveva ammirato da opinionista tv la scorsa estate. Il viaggio di Mino Raiola per incontrare Aurelio De Laurentiis è servito per limare i dettagli di una trattativa che Giuntoli a Montecarlo aveva già avanzato. Raiola però ha discusso anche di Lorenzo Insigne. L’agente sá di un forte interesse per Mauro Icardi, ...

Calciomercato Napoli – Accordo con il PSV per Lozano : resta il nodo sui diritti d’immagine - si inserisce il Monaco… : Il Napoli ha trovato l’Accordo con il PSV per Hirving Lozano su una base di 42 milioni, manca ancora quello sui diritti d’immagine con il giocatore: il Monaco prova ad inserirsi Il Napoli ha trovato l’Accordo con il PSV per Hirving Lozano. La conferma arriva dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che dà l’Accordo siglato sulla base di 42 milioni di euro da versare in più tranche al club olandese. restano invece da limare gli ultimi ...

Di Marzio : Napoli-Lozano - ci siamo : Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, l’atmosfera in casa Napoli è positiva circa la trattativa per Lozano. Il club è fiducioso di avere il messicano in pugno, soprattutto dopo il vertice di oggi tra Mino Raiola, Giuntoli, Chiavelli e De Laurentiis. L’operazione sarà chiusa definitivamente nei prossimi giorni. “L’accordo è stato di fatto raggiunto, sia con il Psv per circa 42 milioni di euro (con pagamento dilazionato, di ...

Napoli - quasi fatta per Lozano del Psv : lo zampino di Raiola - affare da 80 milioni : Un affare da 80 milioni. Fumata bianca per Hirving Lozano al Napoli. Secondo quanto riporta Gazzetta.it si è concluso positivamente l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli, rispettivamente patron e ad degli azzurri, e Mino Raiola, agente dell'esterno messicano del Psv Eindhoven. Al c

Napoli-Lozano. Accordo chiuso. 45 milioni al Psv e 4 - 5 milioni a stagione di ingaggio : Secondo quanto scrive Repubblica, Hirving Lozano sarà il quarto acquisto del Napoli. La trattativa per portare il messicano a Napoli è chiusa, anche se manca ancora l’ufficialità. L’intesa è stata raggiunta oggi, nel corso del vertice di mercato che ha visto coinvolti il presidente De Laurentiis e il procuratore Mino Raiola, alla presenza di Giuntoli e di Chiavelli. L’Accordo prevede che al Psv vadano 45 milioni per il prezzo ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Raiola a Napoli non solo per Lozano - nuova veste per l’italo-olandese : La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli lancia un’indiscrezione in merito alla presenza di Raiola a Napoli. Radio Kiss Kiss Napoli – Secondo l’emittente Radiofonica, l’incontro tra il Napoli e Mino Raiola non ha avuto solo Hirving Lozano come tema centrale. Nel summit sembrerebbe emerso che l’agente possa fare da intermediario nella trattativa per portare Mauro Icardi a Napoli. Continua a leggere su ...