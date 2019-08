Liverpool | indicazioni di Klopp su Lovren e poi una battuta | “Arbitro donna? La

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2019) Domani sera si gioca la Supercoppa Europea tra ilvincitore della Champions League e il Chelsea mattatore in Europa League. Alla vigilia della sfida ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei reds Jurgen. Ecco le sue parole. Supercoppa Europea – Chelsea, Lampard: “Vogliamo il trofeo a tutti i costi” “Noi favoriti? Non ci pensiamo. Abbiamo un’opportunità domani sera, sarà dura ma possiamo vincere, è una partita importantissima. Dobbiamo restare concentrati al cento per cento per farcela. Giochiamo in una città speciale per il, per i tifosi, per la società: nessuno dimenticherà mai la Champions del 2005, Istanbul è un bel posto, troveremo una bella atmosfera, ma questo è un altro. Siamo qui, ci siamo preparati bene e ora vogliamo giocarcela al meglio. A Istanbul si giocherà anche la prossima finale di Champions? Lo so, ma in questo ...

