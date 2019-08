Lirica | Mibac | ‘Fondazione Teatro Massimo Palermo valuti conferma Giambrone’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2019), 13 ago. (AdnKronos) – “Il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha inviato una missiva al presidente della Fondazionedie sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando, per chiedere al Consiglio di Indirizzo dell’ente lirico di esprimersi sull’opportunità dire alla carica di sovrintendente delil fratello dell’attuale vicesindaco”. Così, una nota del Ministero. L'articolo, ‘FondazioneGiambrone’ CalcioWeb.

capritudine : ??Tutto esaurito al Teatro Romano di #Benevento per la rassegna 'Opera lirica al Teatro Romano'. In scena #Pagliacci… - IPZS : Abbiamo stampato uno speciale #francobollo in tiratura limitata dedicato al #compositore #artista Ruggero Leoncaval… - LaraPolidori : RT @scabecspa: In diretta dalla @Reg_Campania per la presentazione di “Opera lirica al teatro romano” di #Benevento, la rassegna di lirica… -