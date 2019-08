Lignano Sabbiadoro | spruzzato spray urticante al concerto di Salmo

Festival Show a Lignano Sabbiadoro con Elettra Lamborghini - Loredana Bertè e molti altri : Sono stati annunciati gli ospiti della tappa di Festival Show a Lignano Sabbiadoro. Nella serata di martedì 20 agosto, condotta da Anna Safroncik con Paolo Baruzzo, a Lignano Sabbiadoro (Udine), si esibiranno Elettra Lamborghini e Loredana Bertè ma anche Luca Carboni, Alexia e i Neri Per Caso. Alla Beach Arena sono attese le esibizioni di Alessandro Casillo e di Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex inquilino della casa del ...

Jova Beach Party al via a Lignano Sabbiadoro - M5s fa interrogazione contro Jovanotti per danni ambientali e lui replica : “Fake news” : FQ Magazine Germania, allarme processionarie: 15 persone ricoverate. Chiuse scuole, strade e ristoranti Finalmente dopo mesi di attesa (e di polemiche, sempre respinte al mittente) prende il via con un sold out da Lignano Sabbiadoro, il “Jova Beach Party” di Lorenzo Jovanotti, la festa sulla spiaggia che girerà in tutta Italia fino al 31 agosto. Si spengono ...

Jova Beach Party debutta con un sold out a Lignano Sabbiadoro : debutta domani da Lignano Sabbiadoro, con un sold out, il Jova Beach Party di Lorenzo Jovanotti. Spiaggia, mare, un happening con la musica.

Jovanotti a Lignano Sabbiadoro - tutto pronto per il debutto del Jova Beach Party : “Vi porto via con me” : Jovanotti a Lignano Sabbiadoro per seguire i lavori dell'allestimento del palco nel quale salirà a cominciare dal 6 luglio e fino alla fine del mese di agosto con l'ultima data di Viareggio che sarà anche doppia. Sono parole di entusiasmo, quelle che si leggono sui canali social di Jovanotti che sembra già carico per la prima data che si terrà il 6 luglio a Lignano Sabbiadoro. La prima data è già sold out ma sarà anche doppia, ribaltando i ...

Ultimo in concerto a Lignano Sabbiadoro il 29 giugno - info e ingressi allo Stadio Teghil per la data zero : La serata del 29 giugno è quella di Ultimo in concerto a Lignano Sabbiadoro. Il giovane cantautore romano è pronto a debuttare sul palco di uno Stadio per la seconda data zero del tour che ha dedicato al suo più recente album di inediti, Colpa Delle Favole, che ha portato nei maggiori palasport italiani in una tournée completamente sold out. Il concerto è previsto per le ore 21 ma l'apertura dei varchi è prevista per le ore 16. L'accesso è ...