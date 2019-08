L’ex presidente del Kirghizistan Almazbek Atambayev è stato accusato di omicidio | dice

È stato arrestato L’ex presidente del Kirghizistan Almazbek Atambayev : l’ex presidente del Kirghizistan Almazbek Atambayev è stato arrestato dalle forze speciali della polizia kirghiza, dopo che un primo tentativo di arresto era stato respinto e aveva causato la morte di un agente di polizia. Almazbek Atambayev, presidente tra il 2011

Veneto Banca - chiesta l’archiviazione per L’ex presidente del cda Flavio Trinca : Può un uomo solo, seppure nel ruolo chiave di amministratore delegato per sei anni e di direttore generale per un anno, avere la totale responsabilità del dissesto finanziario di una Banca, un’insolvenza da tre miliardi di euro? Secondo il pubblico ministero trevigiano Massimo De Bortoli, è possibile, soprattutto se il cda è stato tagliato fuori dalle decisioni e un presidente, seppure in carica per 17 anni anni, non aveva le deleghe ...

Le forze di sicurezza del Kirghizistan hanno cercato di arrestare L’ex presidente Almazbek Atambayev : Le forze di sicurezza del Kirghizistan hanno provato a prelevare dalla sua casa l’ex presidente del paese, Almazbek Atambayev, con l’obiettivo di portarlo in carcere. Le forze speciali non ci sono però riuscite e Atambayev è ancora nella sua casa, che

Barack Obama “re” di Twitter : L’ex presidente sta per superare Katy Perry e stacca Trump di 45 milioni di follower - ma cinguetta meno : Katy Perry, la regina di Twitter, sta per essere spodestata. A inseguirla, come riporta il quotidiano La Repubblica, non è una pop star, né tantomeno un calciatore, solitamente i beniamini dei social, bensì un ex presidente, Barack Obama. Con una media di appena 18 cinguettii al mese, il democratico raggiungerà presto la cantante californiana. La data è quasi certa: lo stacco dovrebbe avvenire entro il 10 agosto. Attualmente tra i due c’è ...

Atletica – L’ex velocista Carl Lewis contro il presidente Trump : “razzista e misogino - ama solo se stesso” : L’ex stella dell’Atletica americana, Carl Lewis, ha lanciato delle vere e proprie bordate ai danni del presidente USA Donald Trump descrivendolo come razzista e misogino Dopo le recenti stragi che in America hanno riacceso il dibattito sulla facile reperibilità delle armi, il presidente Trump è finito nuovamente al centro di un’accesa polemica. In occasione dei Giochi Panamericani, l’ex stella dell’Atletica ...

Fmi - per la successione a Lagarde in lizza L’ex presidente dell’Eurogruppo Dijsselbloem e la numero due della Banca mondiale Georgieva : Uno dopo l’altro si sono chiamati fuori il governatore della Banca centrale finlandese Olli Rehn, il capo dell’Eurogruppo dei ministri delle finanze Mario Centeno e la ministra spagnola Nadia Calvino. Per la scelta del candidato europeo alla direzione del Fondo monetario internazionale restano ora in lizza solo due nomi: quello dell’ex ministro delle finanze olandese Jeroen Dijsselbloem e quello dell’attuale numero due della Banca mondiale ...

Parma - visita a sorpresa a Calisto Tanzi : suona il campanello delL’ex presidente [DETTAGLI] : visita a sorpresa per l’ex patron della Parmalat e del Parma Calcio Calisto Tanzi, a suonare al campanello di casa è stato Faustino Asprilla, attaccante colombiano che fece sognare i tifosi gialloblu’ negli anni novanta, i due non si vedevano da oltre 10 anni e come riporta l’edizione odierna di ‘Repubblica’ “si sono riabbracciati come un papa’ e un figlio di fronte dopo tanto ...

L’ex presidente della provincia di Milano Filippo Penati è stato condannato in appello per il caso della Milano-Serravalle : L’ex presidente della provincia di Milano Filippo Penati è stato condannato in appello dalla Corte dei Conti per il caso della Milano-Serravalle, dopo che nel 2015 era stato assolto in primo grado. La storia è quella legata all’acquisto da parte della provincia

Il tribunale di Milano ha concesso gli arresti domiciliari alL’ex presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni : Il tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso gli arresti domiciliari all’ex presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni, condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione. Formigoni aveva ricevuto per anni regali e tangenti da parte di cliniche private

In Ucraina ha vinto il partito delL’ex comico e presidente Volodymyr Zelensky : Lo dicono i risultati parziali delle elezioni di domenica: per il partito Servitore del popolo è la prima volta in Parlamento

Lecce - scomparso a 82 anni L’ex presidente Giovanni Semeraro. Con lui - 9 anni di Serie A e la seconda Zemanlandia : E’ morto a 82 anni Giovanni Semeraro, presidente e azionista di riferimento del Lecce dal 1994 al 2012. L’imprenditore, proprietario della Banca del Salento – poi Banca 121 – fino alla cessione al Monte dei Paschi di Siena, con il suo arrivo in giallorosso ha ottenuto la promozione in Serie A. Durante la sua gestione, il Lecce ha giocato nove campionati di Serie A, con il picco raggiunto tra il 2003 e il 2005, quando i pugliesi ...

Elkann ad Amatrice per l’inaugurazione della nuova scuola con Marchionne nel cuore : l’istituto intitolato alL’ex presidente Ferrari? : La Ferrari ad Amatrice per l’inaugurazione del nuovo Polo Scolastico: la nuova scuola sarà intitolata a Marchionne? Giornata di forti emozioni ad Amatrice: è stata inaugurata infatti oggi la nuova scuola Romolo Capranica, alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella, ma anche del presidente della Ferrari, John Elkann. L’azienda del Cavallino ha dato tutto il suo supporto al progetto dopo la distruzione del ...

L’ex presidente del Perù Alejandro Toledo è stato arrestato negli Stati Uniti : L’ex presidente del Perù Alejandro Toledo è stato arrestato negli Stati Uniti, in esecuzione di una richiesta di estradizione presentata lo scorso marzo dalla magistratura di Lima. Toledo è accusato di aver accettato 20 milioni di dollari in tangenti da

Banca Etruria - rinviati a giudizio per falso in prospetto L’ex presidente Fornasari e l’ex direttore generale Bronchi : Sono stati rinviati a giudizio per falso in prospetto l’ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari, l’ex direttore generale della Banca aretina Luca Bronchi e il responsabile del risk management David Canestri. Lo ha deciso il gup del tribunale di Arezzo Ilaria Cornetti. Il processo sarà celebrato il 10 dicembre davanti al giudice Giovanni Fruganti. Quello sul falso in prospetto è uno dei filoni dell’inchiesta sul crac della Banca ...