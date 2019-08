Lettera d' amore a Stefania Pinna

Lettera d'amore a Cindy Crawford : Gentile Cindy Crawford, sono uno straccione di Milano. E’ circa 25 anni che sono così. Avendo perso il posto di lavoro prima e abbandonato dalla moglie (giustamente; bevevo) mi sono ritrovate in strada. Anche gli assistenti sociali del comune hanno detto: “Non abbiamo mai visto uno perdere così tant

Lettera d'amore a Claudia Gerini : Gentile Claudia Gerini, la frase che non potrei mai dirti è “ti amo”, è vero! (ma nemmeno tanto). Questa vale, dispiace dirlo. Per tante lettere d’amore ad altre bellissime donne arrivate tramite questa rubrica. Claudia “innamorato fisso” è sempre stato con il pensiero rivolto a te. Certo a volte pe

Lettera d’amore a Sabrina Ferilli : Lettera d’amore a Sabrina Ferilli. Ti ho vista ieri a Canale 5. Sei bellissima. Reciti bene. L'oscar de La Grande Bellezza è merito anche tuo. Quello che dovevo dirti è che sei e rimani la più bella donna d’Italia. Un bacio. Scusa ma adesso vado a letto, in questa Lettera d’amore ho dato tutto. Non

Lettera d'amore a Carola Rackete : Carola Amore vediamoci oggi davanti al bar della sede U.I.L. A Milano per riuscire insieme a fare andare Salvini al 2 per cento. Spero Amore non sei dei servizi segreti. Come nel film “Spy Game”, dove Brad Pitt va nei casini perché si innamora di una operatrice umanitaria (che invece è dei servizi)

Rita El Khayat vince la XIX edizione del Premio Letterario “Lettera d’Amore” : CHIETI – La giuria composta da Tonita Di Nisio, Marcella Lacanale, Massimo Pamio, Massimo Pasqualone, Lucilla Sergiacomo, idealmente presieduta dal

“Mi sei rimasta dentro”. Mina - 68 anni dopo la Lettera dell’amore ‘scandalo’ con Corrado Pani : Una voce che cha segnata un’epoca quella di Mina Mazzini. Prima che una cantante, un simbolo. Mina, che ha interpretato più di 1.500 brani, ottenendo primati e ricevendo premi e riconoscimenti. Mina che ha deciso di ritirarsi per sempre. Mina che divise l’Italia quando, nel 1962, uscì allo scopeto la sua storia con con Corrado Pani. All’epoca Mina aveva 22 anni, cantava brani orecchiabili come «Mille bolle blu» e «Tintarella di luna» ed era la ...

Disabilità - questa Lettera racconta la più difficile tra le storie d’amore : Mentre in Lombardia e in Veneto i presidenti di Regione chiedono, tra un insulto greve e una minaccia palese, la “secessione dei ricchi dai poveri“, ricevo una lettera che pubblico integralmente. Non sfugga all’attenzione del lettore quanto segue: 1) Si tratta di una storia d’amore, la più difficile, perché coinvolge una madre e un figlio disabile che sembra voler sfuggire a ogni relazione; 2) Riguarda un aspetto della Disabilità che ...

Francesca De Andrè pubblica una Lettera d’amore a Gennaro Lilllio : L’ex gieffina Francesca De Andrè scrive una lettera a Gennaro Lillio che è stata pubblicata dal settimanale “Di Più”: “Caro Gennaro, ci conosciamo da poco, nella Casa del Grande Fratello 2019 siamo stati insieme per quasi due mesi, ma ci stiamo conoscendo veramente solo adesso, dopo la fine del reality”, “Io però sono già convinta del nostro amore anche perché sei riuscito a fare breccia nel mio cuore mentre ero in subbuglio. E, sai, è già ...

Francesca De Andrè - Lettera aperta a Gennaro Lillio : "Sono convinta del nostro amore - non ti deluderò" : L'aria calda dell'estate non ha smorzato il sentimento scoppiato qualche mese fa tra Gennaro Lillio e Francesca De André, assoluti protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, la quindicesima, condotta da Barbara d'Urso. I due, che inizialmente hanno tentato di soffocare la forte attrazione reciproca, a causa della presenza di Giorgio Tambellini nella vita della De André, vivono ora la loro storia d'amore con evidente trasporto. La ...

Francesca De Andrè innamorata più che mai : la Lettera d’amore per Gennaro : Francesca De Andrè è sempre più presa da Gennaro Lillio, tanto da avergli dedicato una lunga lettera d’amore per far luce sui suoi sentimenti e cancellargli ogni dubbio. La nipote del celebre cantautore Fabrizio De André sembra così aver definitivamente archiviato la storia con Giorgio Tambellini, l’ex che l’avrebbe tradita con una mora misteriosa durante la sua partecipazione al Grande Fratello. Ora, nel cuore di Francesca ...

Lettera d'amore alla donna più bella mai apparsa sul Grande Schermo : Dopo 100 anni di cinema è giunto il momento di dire quale è stata la donna più bella mai apparsa sul Grande Schermo. Sharon Stone (si certo è tra le prime), Kim Basinger (certo potrebbe), Raquel Welch (perché No!). Ma la N°1, la più bella, la più amata, la più desiderata è La Signora in Rosso Kelly

Addio ad Andrea Camilleri - una vita passata fra Letteratura e sport : in bici sotto le bombe - l’amore per il pallone e la Ferrari : Si è spento Andrea Camilleri, celebre scrittore italiano che ha dato vita alle vicende del Commissario Montalbano. Non solo un grande uomo di cultura, ma anche fervente appassionato di sport, odiato durante il fascismo, amato col passare del tempo Una storia non ha senso senza un fine e purtroppo tutte ne hanno una. Lo sa bene chi alla scrittura ha dedicato la sua vita come Andrea Camilleri, scomparso quest’oggi a Roma all’età di 93 anni ...

Lettera d'amore a Ursula von der Leyen : Gentile Ursula von der Leyen. Nel congratularmi con lei per la prestigiosa carica, colgo l’occasione per dirle che sono sempre stato innamorato di lei. La prima volta che vi ho visto in televisione eravate al fianco della cancelliera Angela. E’ stato subito amore. Mi chiamo Maurizio, ho 52 anni e so

La Lettera di Tiziano Ferro sul Corriere Della Sera : l’amore - Dio e l’invito a mettere al centro l’essere umano : La lettera di Tiziano Ferro sul Corriere Della Sera di oggi parla di amore, quello per Victor, ma anche quello nei confronti di un Dio buono, nel quale l'artista crede. Tiziano Ferro si è sposato a Sabaudia con un uomo americano conosciuto per caso, che è stato in grado di sorprenderlo con una proposta di matrimonio nel giorno del suo compleanno, semplice ma efficace, di sicuro impatto. Oggi l'artista scrive una lettera sul Corriere Della ...