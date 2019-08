Lega-FI-FdI | Voto su Conte sia domani | Pd-Leu | il 20 | Salvini | taglio

Sondaggi elettorali Noto : Lega al 38% - FDI davanti a Forza Italia : Sondaggi elettorali Noto: Lega al 38%, FDI davanti a Forza Italia Il primo Sondaggio post crisi lo realizza l’istituto Noto per La Vita in Diretta e i risultati non lasciano adito a dubbi. La Lega, se si votasse oggi, otterrebbe il 38% dei consensi e se dovesse stipulare un’alleanza sovranista con la sola Fratelli d’Italia (all’8%) avrebbe, con assoluta certezza, una maggioranza schiacciante nel Parlamento che verrà. ...

Sondaggi elettorali IPSOS : coalizione Lega-FDI ha maggioranza assoluta : Sondaggi elettorali IPSOS: coalizione Lega-FDI ha maggioranza assoluta La crisi di governo iniziata l’8 agosto segna lo spartiacque della legislatura, che potrebbe finire anzitempo qualora non si trovassero maggioranze alternative all’asse Lega – M5S. In caso di elezioni anticipate, l’alleanza tra Lega e Fratelli d’Italia potrebbe strappare una larga maggioranza parlamentare. È questo il risultato ...

Sondaggi : Lega-Fi-FdI oltre il 50% - Pd intorno al 21% - M5S al 17% : «Sapete qual è la differenza fra Italia e Spagna? Gli spagnoli sono quattro anni che votano in continuazione ma non riescono a formare un governo, gli italiani invece formano i governi e...

Toti : “Mio progetto? Cristallina alleanza con Lega e Fdi” : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – “Con il movimento ‘Cambiamo’ vogliamo ridare equilibrio al centrodestra. In maniera Cristallina avendo come alleati la Lega e Fratelli d’Italia”. Lo ha dichiarato il governatore della Liguria ed ex coordinatore di Forza Italia , arrivando nella sede romana della Regione Liguria dopo la firma dell’atto costitutivo del comitato ‘Cambiamo’. “Il progetto ...

Lega-M5s - il governo non cade nel giorno del decreto Sicurezza : tutto merito di Fi eFdi : Che il governo debba superare sul decreto Sicurezza quota 161 per stare in piedi non sta scritto da nessuna parte. Se si considera il lungo elenco di decreti legge e la conseguente valanga di voti di fiducia, si registra una media di 151 voti a favore della maggioranza. Un numero al di sotto dei 171

Lega-Russia - conferenza capigruppo dice no a discussione rapida della mozione di sfiducia del Pd a Salvini : M5s vota con Lega - Fi e Fdi : Lega, M5s, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno respinto la richiesta del Pd di discutere ad agosto la mozione di sfiducia presentata dai dem al vicepremier Matteo Salvini. Nella conferenza dei capigruppo, i rappresentanti dei due partiti di maggioranza e delle opposizioni di destra hanno detto no alla calendarizzazione nelle prossime settimane. Andrea Marcucci, capogruppo al Senato del Partito Democratico, aveva annunciato durante ...

Meloni : ‘Al voto e poi governo FdI-Lega per 5 anni’. E attacca Gozi : ‘Cosa gli deve Macron?’ : “Spero in nuove elezioni subito: se questo governo andasse a casa ora e se le celebrassimo immediatamente, è sotto gli occhi di tutti che ci sarebbero un’altra maggioranza e un altro governo. Quale? Un esecutivo dai numeri molto importanti, che Fratelli d’Italia farebbe sicuramente con la Lega, fatto di persone che vanno d’accordo sulle grandi questioni e capace di durare cinque anni “. Sono le parole della deputata ...

Sandro Gozi - con Macron lo stesso incarico di governo che aveva con Renzi e Gentiloni. M5s : “Sospetto”. Fdi-Lega : “Quali dossier seguì?” : “Tra una mia elezione come eurodeputato (di En Marche, ndr) e la vittoria dell’Italia ai Mondiali? L’Italia può aspettare”. La volontà di entrare nell’organico del partito di governo francese non l’ha mai nascosta, ma dopo aver sbattuto contro la bocciatura per una poltrona al Parlamento Ue, Sandro Gozi entra direttamente nel governo francese al servizio di Emmanuel Macron: l’ex sottosegretario agli ...

Fi : Toti - ‘superare Forza Italia per movimento nuovo accanto a Lega e Fdi’ : Roma, 29 lug. (AdnKronos) – “Io continuo a fare quello che ho sempre fatto e mi auguro mi consentano di farlo nel partito che è stato il mio in questi ultimi 4 anni perché io -anche se ho molto rotto le scatole- sono in politica dal 2014 inoltrato. Continuerò a dire che c’è bisogno di superare Forza Italia, di aggregare persone, di costruire una casa di liberali, riformisti e cattolici che affianchi Lega e Fdi. Spero di ...

Tav - la Lega riapre la polemica con il M5S : “Basta tentennamenti - rispettiamo il contratto”. Fdi : “Toninelli riferisca in Aula” : “Basta tentennamenti“. E ancora: “rispettiamo il contratto e gli accordi internazionali”. La Lega riapre il fronte sulla Tav nella polemica infinita con gli alleati di governo del M5S. Questa volta il casus-belli è rappresentato dalle due notti consecutive di scontri e proteste a Chiomonte, con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini che ha auspicato “controlli a tappeto, arresti e accelerazione dei ...

Rocco Schiavone rischia di saltare su Rai 1 perché a Lega e Fdi non piacciono le sue canne : Sembrava tutto pronto. Dopo il successo registrato su Rai 2, la fiction Rocco Schiavone doveva traslocare sulla rete ammiraglia del servizio pubblico. Ma il passaggio a Rai 1 pare aver subito qualche intoppo. Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, le critiche avanzate al prodotto dal centro-destra - in particolare da Forza Italia e Fratelli d’Italia - avrebbero convinto la direttrice Teresa De Santis a fare marcia ...

Ue : Fdi - ‘bene Lega che dà dei traditori a M5S - ma perché continua a governarci?’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – ‘Bene il sussulto d’orgoglio leghista che dà dei ‘traditori’ ai Cinquestelle. Hanno perfettamente ragione ad essere sconcertati dal fatto che i grillini per qualche poltrona stanno vendendo gli interessi degli italiani in Europa”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.“Fin qui tutto perfetto e in linea con quanto ...

Governo : Meloni - ‘perchè Salvini resta con M5S? sia premier esecutivo Lega-Fdi’ : Roma, 17 lug.(AdnKronos) – Per il centrodestra ‘vedo una prospettiva di Governo. I dati dicono che Lega e Fratelli d’Italia già da soli avrebbero una maggioranza schiacciante e francamente non comprendo perché Matteo Salvini preferisca stare al Governo con il M5S piuttosto che fare il premier di un Governo che avrebbe dei numeri per fare le cose importanti che all’Italia servono”. è quanto ha detto al Tg2, ...

Fondi Lega – Russia - scontro in Aula Pd-FdI e Andrea Romano interviene in lingua russa : Prima la protesta dei deputati dem, con tanto di cartelli con foto di Salvini e Savoini assieme. Poi un duro scontro verbale sempre tra esponenti del Pd e alcuni deputati di FdI. Quindi un inedito intervento di Andrea Romano in lingua russa. Esplode la bagarre, nell’Aula di Montecitorio, sulla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega di Matteo Salvini. Dopo la richiesta reiterata di Emanuele Fiano (Pd) al vicepremier di riferire in ...