Lega e FI : "Il voto su Conte sia domani" |Salvini : "Tagliamo subito i parlamentari - ma poi andare al voto - non ritiro ministri" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Governo : De Petris - ‘no voto mozione sfiducia Lega per loro giochi’ : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – ‘Questo Governo ha fatto solo enormi danni ed è giusto che se ne vada a casa. Ciò non significa che le opposizioni debbano prestarsi al gioco furbesco della Lega votando la sua mozione di sfiducia. Politicamente l’esito del dibattito sarà comunque lo stesso e Conte si dovrà dimettere. Non è il caso di aiutare Salvini nei suoi loschi giochi”. Lo afferma la senatrice di Leu Loredana De ...

Crisi - il Pd come la Lega : “Taglio parlamentari è trucchetto per non andare al voto”. Renzi : “Dirò come la penso in Parlamento” : Sul taglio dei parlamentari il Pd la pensa come la Lega. O meglio: una parte del Pd. “come ha già detto negli ultimi giorni il segretario Zingaretti, la proposta di approvare alla Camera il taglio dei parlamentari è un trucchetto di Luigi Di Maio per non andare al voto e prolungare l’agonia, per non assumersi responsabilità”, è il modo con cui fonti dei dem vicine a Nicola Zingaretti commentano l’appello lanciato dal ...

Salvini pressa per voto. Con M5s scontro su Iva - inciuci e tempi. Pd chiederà di votare prima la sfiducia a leader Lega : All'indomani dell'ufficializzazione della crisi, oggi è stata la giornata delle accuse incrociate tra Lega e M5s, ma anche quella dell'avvio della partita sui tempi per il passaggio in Parlamento di Giuseppe Conte. Il premier ha passato la giornata tra Palazzo Chigi e impegni familiari, senza dire una parola dopo la dichiarazione rilasciata ieri sera in sala stampa. L'intenzione è di tornare a parlare a Palazzo Madama, durante la discussione ...

Crisi di governo - Meloni strizza l’occhio alla Lega : “Voto subito e alleanze prima delle elezioni” : “Noi le alleanze le facciamo prima del voto e non dopo, perché vogliamo essere chiari, siamo la forza più coerente, siamo concreti e affidabili”. Così Giorgia Meloni, leader di FdI, commenta l’intenzione di Salvini di andare da solo al voto. “Mi aspetto che il governo vada a casa e che si faccia in modo di votare nel minor tempo possibile, per dare all’Italia un governo capace di affrontare la manovra e dare quelle ...

Crisi di governo - Paragone : “Ovvia dopo voto sul Tav. È la vittoria del sistema - Lega lo rappresenta” : “dopo il voto sul Tav era normale che si arrivasse alla Crisi di governo. È stata la vittoria del sistema, la Lega è un partito di sistema”. A dirlo, a In Onda, su La7, il senatore del M5s, Gianluigi Paragone. Video La7 L'articolo Crisi di governo, Paragone: “Ovvia dopo voto sul Tav. È la vittoria del sistema, Lega lo rappresenta” proviene da Il Fatto Quotidiano.

CRISI GOVERNO M5S-Lega - ELEZIONI ANTICIPATE/ Salvini "Non c'è maggioranza - al voto!" : CRISI di GOVERNO M5S-LEGA, Salvini annuncia ELEZIONI ANTICIPATE: "Non c'è maggioranza, andiamo in Parlamento e poi al voto!". Le ultime notizie.

E' crisi di governo - Salvini : "Non c'è più una maggioranza - al voto | Conte : "Andrò in Parlamento - la Lega vuole capitalizzare il consenso" : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

Crisi governo - vertice Conte-Salvini terminato DIRETTA ?Lega : no rimpasto - voto unica strada : «Nessun rimpasto, l'unica alternativa sono le elezioni». La Lega, con una nota ufficiale, nega l'ipotesi di un rimescolamento dei ministri per proseguire con il governo...

