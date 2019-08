Le notizie del giorno ore 13 | 30

Ultime notizie Roma del 13-08-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione è un buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio prima dichiarazione odierna del leader leghista Matteo Salvini Renzi di nuovo al governo Grazie 5 Stelle una truffa contro gli italiani vergogna dice il Ministro dell’Interno Dario Franceschini con Un Tweet apra al governo di legislatura Bettini indica un percorso difficile ma intelligente che credo valga la ...

Le notizie del giorno (ore 9 - 30) : AL SENATO LA BATTAGLIA SUI TEMPI DELLA CRISI: PROVA DEL VOTO PER L'ASSE M5S-PD CON L'INCOGNITA ASSENZE A Palazzo Madama alle 18 si vota sul calendario dei lavori: 5 stelle e dem vogliono le comunicazioni di Conte il 20 agosto, mentre sulla data del 14 si è ricompattato il centrodestra con Lega, FI e FdI. Sulla carta i numeri non sono favorevoli a Salvini, ma non si sa quanti banchi resteranno vuoti. Per accelerare, il leader della Lega ...

Ultime notizie Roma del 13-08-2019 ore 09 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo una lunga battaglia contro il cancro è morta a 40 anni Nadia Toffa la storica conduttrice inviata delle Iene lo annunciato questa mattina lo staff della trasmissione TV su più pagine Social hai combattuto a testa alta col sorriso con dignità e sfoderando tutta la tua forza fino all’ultimo fino a oggi si legge sulla pagina Facebook Le Iene il ...

Ultime notizie Roma del 13-08-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio scontro al Senato sui tempi della crisi di governo ieri la capigruppo ha fissato per il 20 agosto le comunicazioni dei conti e il conseguente voto sulla sfiducia presentata dalla Lega Ma sul calendario dovrà votare oggi alle 18 Laura una decisione della casellati fortemente criticato da Movimento 5 Stelle PD Salvini intanto accelera pronto anche ritirare i ...

Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio - tifosi della Juventus inferociti - Neymar contestato : Lutto NEL calcio – Lutto nel mondo del calcio, un giovane giocatore ha perso la vita, accertamenti in corso da parte della polizia. Un giovanissimo giocatore (20 anni) ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente stradale (NOME E DETTAGLI) tifosi della Juventus inferociti – Grandi operazioni a centrocampo per la Juve, alle prese soprattutto con le cessioni. Diversi gli elementi in esubero, ma la società non riesce a ...

Ultime notizie Roma del 12-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno spazio all’informazione in apertura il caldo anomalo d’allerta in tutta Italia oggi 11 Città hanno toccato temperature record bollino rosso per il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute caldo anche domani ma fortunatamente in riduzione i bollini rossi hanno riguardato sei città è arrivata anche a 50 ° la temperatura sulla superficie ...

Le notizie del giorno (ore 19 - 30) : BATTAGLIA SUI TEMPI DELLA CRISI, DOMANI DECIDE L'AULA DEL SENATO La Conferenza dei capigruppo propone a maggioranza che Conte riferisca il 20 a Palazzo Madama. Il centrodestra si ricompatta: Lega, Forza Italia e FdI chiedono insieme che il premier parli il 14. In base al regolamento dovrà esprimersi l'Aula, dove i numeri non sono favorevoli a Salvini. Il Pd insorge contro Casellati per la convocazione immediata: una forzatura inaudita. ...