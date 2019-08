Quali sono le famiglie più ricche al mondo? : Richie Rich È davvero possibile guadagnare 70mila dollari al minuto, o incassare 4 milioni di dollari l’ora? Stando alla classifica annuale delle famiglie più ricche al mondo pubblicata da Bloomberg sì. E si tratta in particolare dei numeri che riguardano la famiglia Walton che possiede il colosso americano dei supermercati Walmart da tre generazioni. L’azienda di famiglia è in grado di produrre vendite per oltre 514 miliardi di dollari nei suoi ...

Walmart - Ferrero e gli altri : ecco le famiglie più ricche del mondo : Bloomberg pubblica la classifica annuale delle dinastie sul tetto del mondo: podio interamente americano, ma si difendono bene anche la famiglia reale saudita e i proprietari di Chanel. Unici italiani in graduatoria, i giganti del Food Made in Alba

L’aumento dell’Iva costerà alle famiglie italiane 541 euro in più : La crisi di governo riporta in primo piano il doppio rincaro dell’Iva previsto dal 1° gennaio 2020. Per come è scritta l’ultima legge di Bilancio, senza contromisure l’aliquota ordinaria del 22% salirà al 25,2% e quella ridotta al 10% passerà al 13 per cento

Anche per le spese piu' piccole le famiglie ricorrono ai prestiti : Non si ferma la corsa del credito al consumo. A fine 2018 lo stock relativo di prestiti delle famiglie ha raggiunto quota 96 miliardi di euro

La Sicilia sempre più povera - impresa in agonia. Cresce disuguaglianza reddito famiglie : Per quanto riguarda le famiglie Siciliane, la crescita del reddito disponibile e dei consumi è proseguita ma rimane modesta. Le famiglie Siciliane continuano a caratterizzarsi per una disuguaglianza dei redditi da lavoro superiore rispetto alla media nazionale, sulla quale incidono soprattutto i bassi livelli occupazionali. E' quanto emerge dal rapporto della Banca d'Italia sull'economia regionale Siciliana illustrato stamani in conferenza ...

