Fonte : agi

(Di martedì 13 agosto 2019) Se l'esito della crisi è ancora incerto, un dato appare come acquisito: la "resurrezione" politica di Silvio. C'è molta attesa, infatti, per l'incontro che il Cavaliere dovrà avere a Palazzo Grazioli nelle prossime ore con Matteo, che ieri si e' affrettato, preso atto del decorso complicato della situazione, a far sapere di voler riannodare i fili del rapporto con Forza Italia. Alle ultime consultazioni al Quirinale, nell'aprile del 2018, la scena diche mimava le priorità delper il governo mentre a parlare era Matteo, aveva fatto il giro del mondo. Ed era stata utilizzata per una valanga di meme sui social e di commenti, che concordavano su un fatto: il declino politico del Cavaliere. Sorpassato dalla Lega alla elezioni politiche e - si disse - costretto a fare l'istrione per rubare la scena al leader leghista, l'ex-premier si ...

berlusconi : Questo Parlamento non è in condizioni di esprimere maggioranze diverse che siano anche rispettose dell’esito di tut… - fisco24_info : Le condizioni di Berlusconi e Salvini per ricostruire il centrodestra: Se l'esito della crisi è ancora incerto, un… - Agenzia_Italia : Le condizioni di Berlusconi e Salvini per ricostruire il #centrodestra #crisidigoverno -