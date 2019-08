Laura Boldrini | ammucchiata rossa | Voto subito | poi Le sue condizioni al

Laura Boldrini - vergogna contro Matteo Salvini : sede Pd in fiamme? La colpa è del leghista : A Dorgali e Cardedu, due comuni sardi del Nuorese e dell'Olgiastra, due attentati al Pd: un circolo è stato fatto saltare in aria, l'auto di un sindaco è stata data alle fiamme. Una vergogna che ha suscitato solidarietà bipartisan. Ma c'è anche chi punta il dito. contro chi? contro Matteo Salvini, o

Diego Fusaro asfalta Laura Boldrini : guardate un po' cosa diceva un anno fa : "Ritenere contemporaneamente valide due opinioni che si annullavano a vicenda; sapendole contraddittorie fra di loro e tuttavia credendole entrambe, fare uso della logica contro la logica". Con una citazione di Orwell, 1984, Diego Fusaro asfalta elegantemente Laura Boldrini. Motivo: la sua incoerenz

Rizzo attacca Laura Boldrini : 'Proprio lei - non si azzardi a parlare di anti-fascismo' : Tre le accuse che si muovono all'attuale centro-sinistra c'è sicuramente quello di essere diventato, nel tempo, poco di sinistra. Concetti che vengono espressi molto spesso dalla sinistra più radicale che non manca di inviare frecciate anche importanti. Si inserisce in questo solco il messaggio che il segretario generale del Partito Comunista Marco Rizzo veicola attraverso il proprio profilo Facebook. Un lungo post che ha come bersaglio Laura ...

Laura Boldrini a senso unico sul sessismo : "Quei leghisti mi fanno ridere" : Laura Boldrini critica come sempre la Lega e Matteo Salvini: "I leghisti che stigmatizzano il sessismo fanno ridere". La fu presidenta ha commentato la vicenda che ha coinvolto Andrea Romano del Pd. Il deputato avrebbe infatti rivolto dichiarazioni non proprio piacevoli alla grillina, nonché presid

Maria Elena Boschi come Laura Boldrini : "Matteo Salvini sessista - possibili atti di violenza" : Peggio di Vincenzo Spadaofra, il quale ha accusato Matteo Salvini di "sessismo" per gli attacchi a Carola Rackete, ci sono solo Laura Boldrini e Maria Elena Boschi. La prima ovviamente ha cavalcato a caldo la polemica. La seconda invece ha atteso il giorno dopo, un'intervista pubblicata - ovviamente

Salvini un virus - secondo Laura Boldrini sta infettando la società italiana : Laura Boldrini non usa parole dolci contro Matteo Salvini “Prendo atto positivamente di quello che ha detto Spadafora…”, si sgola Laura Boldrini. Seduta in un divanetto del Transatlantico, l’ex presidente della Camera conviene con le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari opportunità che oggi dalle colonne di Repubblica si è scagliato contro … Continue reading Salvini un virus, secondo Laura Boldrini ...

Laura Boldrini - puro odio contro Matteo Salvini : "Infetta la società - ha rovinato l'Italia" : Nel giorno in cui Vincenzo Spadafora accusa Matteo Salvini di "sessismo", ovviamente Laura Boldrini non perde tempo per infilarsi nella polemica. La fu presidenta della Camera prima prende "positivamente atto" delle parole del sottosegretario grillino, dunque intervistata dall'Huffington Post rincar

"Salvini infetta la società". Intervista a Laura Boldrini : “Prendo atto positivamente di quello che ha detto Spadafora…”, si sgola Laura Boldrini. Seduta in un divanetto del Transatlantico, l’ex presidente della Camera conviene con le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari opportunità che oggi dalle colonne di Repubblica si è scagliato contro Salvini colpevole di utilizzare un linguaggio che alimenta l’odio ...

E' scoppiata la passione tra Gad Lerner e Laura Boldrini : "Ti voglio bene" - una lettera d'amore sugli immigrati : Il dio dei barconi li fa e poi li accoppia. Chi ieri non ha letto il Venerdì di Repubblica si è perso qualcosa: la struggente dichiarazione di Gad Lerner per la sua Laura Boldrini. Non per la corrispondenza di amorosi sensi, scontatissima tra i due, ma per l' altezza dell' elegia. Tutti noialtri pen

Augurò un pallottola a Laura Boldrini - ora chiede scusa : “Ho usato la rete in maniera sbagliata” : Aveva augurato una pallottola all'allora presidente della Camera, Laura Boldrini. Ora chiede pubblicamente scusa, ammettendo di aver usato la rete in maniera sbagliata, e si impegna a prestare servizio presso una associazione che si occupa dei diritti dei più deboli. La parlamentare: "I soldi del tuo risarcimento li destinerò a progetti di educazione civica digitale".Continua a leggere

Sea Watch - Laura Boldrini : “Governo sadico e incapace - la capitana Carola Rackete è un’eroina” : Dopo che ieri aveva twittato che "il governo è incapace e sadico", Laura Boldrini è intervenuta nuovamente sulla questione Sea Watch 3. "Ho parlato con il viceministro degli Esteri tedesco - spiega la deputata - ci sono 10 città in Germania che hanno offerto di prendere queste persone, ma se non c'è lo sbarco questo non può avvenire".Continua a leggere

Sea Watch 3 - Laura Boldrini insulta : "Governo sadico e incapace - fateli sbarcare subito" : Dopo che la Sea Watch 3 ha forzato il blocco previsto dall'Italia, entrando nelle acque territoriali, Laura Boldrini è scesa in campo. Logicamente la fu presidenta si è schierata con Carola Rackete, il capitano della nave che ha violato le leggi: "Un governo incapace e sadico si accanisce sulle Ong

Pietro Senaldi e l'esultanza di Laura Boldrini : ecco perché gli italiani non le credono : Il video postato da Laura Boldrini martedì sera sui social ha fatto parecchio discutere. La fu presidenta, infatti, si mostra gioiosa e festante davanti al televisore per la vittoria delle azzurre ai mondiali di calcio femminili. Esultanza a cui in molti, però, non hanno creduto. perché? Il commento