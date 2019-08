L’atroce morte di un delfino ucciso da una rete “fantasma” | veterinario pubblica foto

Fonte : scienze.fanpage

(Di martedì 13 agosto 2019) Ilbritannico James Barnett del Cornish Seal Sanctuary hato la drammaticadi uncomuneda unada pesca "fantasma". Il medico, specializzato in mammiferi marini, ha avviato una campagna per sensibilizzare l'opinionesui pericoli rappresentati dall'attrezzatura da pesca per questi splendidi animali.

SoniaMassimo : RT @VladiNeri: @francescatotolo @chiossimanuela2 E te pareva che non se ne uscivano con l'ennesimo personaggio famoso Ma che fanno Li minac… - VladiNeri : @francescatotolo @chiossimanuela2 E te pareva che non se ne uscivano con l'ennesimo personaggio famoso Ma che fanno… - omnibussemper : ? A noi cittadini spaventa la chiesa, ricorda le crociate e la s.inquisizione. ?????? I 200 cristiani pakistani conda… -