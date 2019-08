L’Aquila | alla Perdonanza Celestiniana il concerto scenico “Gocce di perdono uniscono i

L’Aquila - sferra pugno alla vetrata in uno scatto di ira : 26enne muore dissanguato in casa : La vittima stava litigando con un familiare quando ha sferrato il pugno che si è rivelato fatale. I frammenti di vetro gli hanno tagliato le vene e il giovane è morto dissanguamento. Sul caso stanno indagano i carabinieri ma al momento non risultano indagati: l'inchiesta tende ad escludere la responsabilità di terzi nel tragico fatto.Continua a leggere