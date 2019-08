L’appello di Casa Ail | “Servono nuovi spazi per assistere i malati”

L’appello di Giovanni : “Ho la sclerosi e sono chiuso in casa perché mi hanno vietato il montascale” : Giovanni è affetto da sclerosi multipla dal 1997. E' rinchiuso in casa perchè vive in un condominio al primo piano con la presenza di scale. Il suo desiderio più grande era quello di acquistare un montascala a piattaforma capace di portarlo su e giù da casa sua con la sua carrozzina. Dopo aver acquistato e fatto montare per buona parte la struttura, Giovanni è stato intimato a non continuare e a smontare il montascale. Un sogno infranto. ...