La vera storia dell’imperatrice d' Austria Sissi

Biancaneve - scoperta la tomba della baronessa che ispirò la fiaba : ecco la sua vera storia : C’era una volta una baronessa tedesca, bellissima, che viveva con il padre e una matrigna cattiva: la storia di Maria Sophia von Erthal non ha un lieto fine, ma potrebbe aver ispirato la fiaba di Biancaneve. Il museo della diocesi di Bamberga, in Baviera, ha annunciato di aver ritrovato la lapide della baronessa vissuta nel 700, che da oggi è esposta al pubblico. “Non possiamo provarlo con certezza, ma ci sono molti indizi che Sophia sia ...

Florence : trama - cast e curiosità della storia vera con Meryl Streep e Hugh Grant : Domenica 3 agosto, in prima serata su Canale 5 dalle 21.25, va in onda la commedia/biopic del 2016 Florence, un film diretto da Stephen Frears che racconta la storia di Florence Foster Jenkins, un personaggio realmente esistito e diventato leggendario nella New York degli anni 20, 30 e 40. Florence: trailer Florence: trama Nel 1944 l’ereditiera Florence Foster Jenkins è tra le protagoniste dei salotti dell’alta societa` newyorchese. ...

Red Sea Diving Resort - Captain America accoglie e nasconde i rifugiati. Il film con Chris Evans - tratto da una storia vera : E’ destinato a far discutere il film di Gideon Raff perché in Red Sea Diving Resort, Captain America accoglie e nasconde i rifugiati. Parliamo ovviamente dell’attore Chris Evans che interpreta l’agente del Mossad, i Servizi Segreti israeliani, Ari Levinson. Il film, disponibile sulla piattaforma Netflix, è tratto da una storia realmente accaduta. Si tratta della lunga guerra civile in Etiopia che si concluse solo nel 1991 e culminò con la ...

Mosca : ecco la vera storia del Metropol - l’hotel delle spie : Da Rasputin a Michel Jackson, da Marlene Dietrich a Mao, da Lee Oswald a Barack Obama, passando per membri del Politburo, oligarchi e boss della mafia russa: Gianluca Savoini è solo l’ultimo della lunga gallery di ritratti che hanno popolato il più celebre hotel di Mosca, a due passi dal Bolshoi. ecco cosa racconterebbero i muri dell'albergo se potessero parlare

“Florence” - ecco la vera storia della cantante più stonata al mondo - : Francesca Rossi Domenica 4 agosto, su Canale 5, verrà trasmesso in prima serata e in prima visione il film “Florence”, con una straordinaria e stonatissima Meryl Streep Florence Foster Jenkins (1868-1944) ha un unico sogno, cantare. La tenacia per perseguire il suo obiettivo di arrivare al grande pubblico non le manca. In realtà è un’altra cosa a farle difetto: la voce. Florence è più stonata di una campana. Non ha senso del ritmo e ...

Autonomia : Zaia - 'pagina di storia - se non la scrive questo governo la scriverà qualcun altro : Padova, 29 lug. (AdnKronos) - "Io sento spesso il ministro Stefani: sta facendo un lavoro strepitoso, sta scrivendo una pagina di storia, e speriamo che al livello del governo questa pagina la voglia scrivere anche qualcun altro... Se non la scrive questo governo, la scriverà qualcun altro”. Lo ha s

La vera storia dei Men in Black : (foto: Columbia Pictures/Getty Images) Men in Black: International è appena uscito in Italia, ma non si prevedono file al botteghino. L’accoglienza della critica del quarto capitolo della saga, sia a livello nazionale che internazionale, è stata piuttosto tiepida, se non proprio ostile. E se gli incassi sono di tutto rispetto a confronto del budget, parliamo di un blockbuster estivo nella media. Insomma, da quel lontano 1997, nessuno è ...

La vera storia di Waris Dirie il "Fiore del Deserto" - : Francesca Rossi Dalle dune del deserto alle passerelle delle più prestigiose maison di moda, la storia della modella Waris Dirie ha aperto gli occhi del mondo su una pratica devastante che ha cambiato la vita a 200 milioni di donne nel mondo Waris Dirie ce l’ha fatta. Ha sopportato un dolore indicibile, umiliazioni e prove durissime, ma è riuscita a superarle con coraggio. Ha camminato tanto Waris. Dalle vie del deserto che sembrano ...

La vera storia del cristianesimo che i credenti forse non conoscono : Un accurato resoconto sulle origini dell’essere umano e delle religioni, una summa del pensiero e delle ricerche di un uomo

La vera storia del cristianesimo che i credenti forse non conoscono : La vera storia del cristianesimo che i credenti forse non conoscono. Insostenibili contraddizioni tra storia e religione di Gianfranco Cingolani Un accurato resoconto sulle origini dell’essere umano e delle religioni, una summa del pensiero e delle ricerche di un uomo avido di conoscenza, e un momento di profonda riflessione sia per gli osservanti che per gli scettici: tutto questo è La vera storia del cristianesimo che i credenti forse non ...

La vera storia dei “Central Park Five” : Un clamoroso errore giudiziario, famosissimo negli Stati Uniti, di cui si è tornati a parlare grazie a una serie di Netflix

Addio a João Gilberto. La vera storia della sua «Ragazza di Ipanema» : E alla fine abbiamo perso pure Joãozinho. Dopo Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim, ci ha lasciato anche João Gilberto, quello che era l’ultimo padre fondatore della bossa...

