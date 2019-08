La sfiducia a Conte si può già votare domani | assenze strategiche tra i dem

Governo ultime notizie : sfiducia a Conte - è scontro sul calendario : Governo ultime notizie: sfiducia a Conte, è scontro sul calendario Sulla crisi di Governo ultime notizie ci riportano a oggi pomeriggio, ore 18, quando in Senato si deciderà il giorno in cui votare la sfiducia al premier Giuseppe Conte (e se farlo). Tutti tornati dalle ferie, in abbigliamento casual, Palazzo Madama rischia di essere ancora più caldo delle temperature esterne. Anche perché è già scontro sul calendario e questo duello già ...

Oggi alle 18 il voto in Senato per calendarizzare la sfiducia. Conte in aula il 20 agosto : Non c'è stata l'unanimità in Conferenza dei capigruppo, perché da una parte Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia volevano calendarizzare il voto di sfiducia già il 14 agosto, subito dopo le celebrazioni per il Ponte Morandi, dall'altra, invece, M5S, PD, gruppo Misto e Autonomie indicavano la data del 20 agosto.E così, a maggioranza, è stato deciso che il Premier Conte potrà fare le sue comunicazioni al Senato proprio il 20, mentre domani, ...

Il «blitz» di Casellati ricompatta il centrodestra Perché Salvini vuole sfiduciare Conte prima di Ferragosto : La presidente del Senato è stata accusata dal Pd, dai 5 Stelle e dalla sinistra del gruppo Misto di aver calpestato il regolamento. Salvini spera di accelerare la soluzione della crisi e di votare la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte il 14 agosto

Crisi - asse del centrodestra : sfiducia a Conte il 14 agosto - Pd e M5s chiedono il 20. Sarà bagarre in aula : Prove tecniche di nuove alleanze. In conferenza dei capigruppo Pd, M5s e Leu hanno chiesto di ascoltare le comunicazioni del premier Giuseppe Conte il 20 agosto prossimo. Di contro Lega, Fdi e Fi hanno insistito per andare al voto di fiducia senza ascoltare le comunicazioni del presidente del consig

RETROSCENA/ Il "ricatto' di Berlusconi a Salvini su sfiducia a Conte - governo e urne : Berlusconi sta negoziando con Salvini sulla crisi di governo. Sui numeri in Senato e perfino sul Russiagate. Per rientrare in partita

Il 'lodo' del senatore Pietro Grasso per evitare la sfiducia al premier Conte : "Cambiamo la legge elettorale, il Rosatellum è sbagliato, e togliamo il boccino dalle mani di Salvini": lo afferma in una intervista a La Repubblica l'ex presidente del Senato Piero Grasso, oggi esponente di Leu. Sta facendo "decisamente" passi avanti il 'lodo Grasso' per far cadere Conte senza passare da una sfiducia, "anche se senza l'adesione di Forza Italia i passaggi a questo punto dovranno essere questi: comunicazioni di Conte in ...

Matto Salvini - Pietro Grasso : il piano per non andare alle urne? Non partecipare al voto di sfiducia su Conte : "Non vedo perché io e tutti i senatori di opposizione, di LeU, del Misto, del Pd, ma anche di centrodestra dovremmo trasformarci nei 'volenterosi carnefici' al servizio di Salvini, e votare allegramente l'assurdo di una mozione di sfiducia al governo presentata da ministri tuttora ipocritamente e ve

Crisi - Di Maio : "Prima taglio parlamentari poi vediamo chi sfiducia Conte" : Il leader leghista bolla l'asse Pd-5 Stelle come una mossa "da disperati" per tenersi le poltrone. E spinge per andare subito alle urne: "Ho già in testa la Manovra"

Renzi : pronti a sfiduciare Salvini. La giornata del leader leghista tra selfie - tuffi e contestazioni : I due ex alleati si sfidano a colpi di tweet e meme su Facebook. Di Maio: «La Lega guardava i sondaggi da un anno». Renzi smentisce le voci di un’intesa con i 5 Stelle per rinviare il voto

Senato - senza le opposizioni la sfiducia a Conte di Salvini non passa : Che tipo di voto sarà quello sul governo Conte al Senato? E cosa faranno i partiti nelle diverse opzioni? E' quello che sarà deciso lunedì, nelle diverse riunioni già convocate. Alle 10.30 Luigi Di Maio riunirà l'assemblea congiunta dei gruppi; alle 15 ci sarà l'assemblea del gruppo Pd a Palazzo Madama; alle 16 la conferenza dei capigruppo del Senato e alle 18 Matteo Salvini parlerà ai parlamentari leghisti. La prima cosa da stabilire sarà, ...

Giuseppe Conte sfida Matteo Salvini : "Mi dovrai guardare in faccia quando chiederai la sfiducia" : "In Parlamento tu ci dovrai essere, non come hai fatto sulla Russia, mi dovrai passare davanti, guardare in faccia e votare contro". Giuseppe Conte lancia la sfida a Matteo Salvini, reo di aver presentato una mozione di sfiducia proprio nei suoi confronti. A niente sembrano essere serviti gli incont