La sauna vaginale promossa da Gwyneth Paltrow porta all' ustione di una donna

Segue il consiglio di Gwyneth Paltrow e fa una una sauna vaginale : ricoverata con ustioni di secondo grado : Voleva provare anche lei i benefici della sauna vaginale, un trattamento di vapore e erbe praticato dall’attrice Gwyneth Paltrow e da altre dive di Hollywood, ma è stata ricoverata in ospedale con ustioni di secondo grado nelle parti intime. È quanto successo ad una donna canadese di 62 anni, il cui caso è stato studiato da alcuni ginecologi autori di un articolo pubblicato sul “Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada”. La ...

