La rottura non penalizza la Lega Il partito di Renzi non oltre l' 1-2%

Liam Hemsworth rompe il silenzio sulla rottura con Miley Cyrus : “Non puoi capire cosa si prova” : Per Liam Hemsworth non è facile affrontare la fine della rottura con Miley Cyrus. L'attore, intercettato da Daily Mail Australia ha spiegato di non sentirsela di parlare di questo argomento. Intanto, la cantante si sta godendo una rilassante vacanza sul Lago di Como ed è stata paparazzata mentre bacia Kaitlynn Carter. Sui social, poi, ha litigato con l'ex marito di lei, Brody Jenner.

Massimo Boldi dopo la rottura con la fidanzata : “Vorrei una donna che non cerchi pubblicità” : L'attore 74enne ha confidato il suo desiderio di trovare una donna che gli stia accanto per il resto della sua vita...

Conte : “Salvini dovrà spiegare al Paese la rottura : questo governo ha fatto molto - non era in spiaggia” : Il premier parla dopo la nota del vicepremier che ha ufficializzato la crisi: «Andrò in Parlamento, farò in modo che ci sia il massimo della trasparenza»

Nel governo è rottura totale - Salvini : “La maggioranza non c’è - andiamo al voto” : Dopo l’incontro con il premier Conte, il leader della Lega ha ribadito la crisi nell’esecutivo: “Inutile andare avanti a...

VIDEO Valentino Rossi - rottura del motore Yamaha nella FP2 del GP di Repubblica Ceca. Sulla seconda moto è nono : Valentino Rossi ha rotto il motore nel corso delle prove libere 2 del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale motoGP. Il Dottore ha dovuto fare i conti con l’avaria del mezzo a metà del turno, una fumata bianca è uscita dalla sua Yamaha ma il centauro di Tavullia non si è scoraggiato, è tornato ai box, è salito Sulla seconda moto e proprio Sulla bandiera a scacchi è riuscito a siglare il nono tempo che virtualmente gli permetterebbe ...

Temptation Island - Ilaria dopo la rottura con Colantoni : 'Non lo voglio più vicino a me' : Anche la settima edizione di Temptation Island si è conclusa, con l'addio definitivo di cinque delle sei coppie che si sono messe in gioco nel docu-reality prodotto dalla fascino di Maria De Filippi. Ottimo riscontro di pubblico anche per questa edizione che, nella puntata speciale di martedì 30 luglio, ha catturato l'attenzione di quasi quattro milioni di spettatori per uno share del 24,1%. Grande curiosità ha destato il percorso di Ilaria ...

Uomini e donne - Angela sulla rottura con Alessio : 'Dopo il programma non ci siamo trovati' : La rottura tra Angela Nasti e Alessio Campoli ha fatto molto discutere i telespettatori di Uomini e donne a inizio estate. Avvenuta dopo due settimane dalla scelta, la fine della relazione è stata paragonata a quanto accaduto la scorsa estate tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, tanto più che a distanza di breve tempo l'influencer napoletana si è legata sentimentalmente a Kevin Bonifazi, calciatore del Torino. sulla scia delle polemiche che ...

Tav : Conte - ‘non farla ci esporrebbe a costi rottura accordo con Francia’ : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – “La decisione di non realizzare l’opera ci esporrebbe a tutti i costi derivanti dalla rottura dell’accordo con la Francia”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in un passaggio del suo video su Facebook sul Tav.L'articolo Tav: Conte, ‘non farla ci esporrebbe a costi rottura accordo con Francia’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ivan Gonzalez smentisce la rottura con Sonia : 'Non l'ho lasciata' : Da qualche giorno il gossip di Uomini e donne si sta concentrando sulla relazione di Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, una delle quattro coppie nate al termine della prima parte della stagione del Trono Classico. Nonostante i dubbi iniziali dei telespettatori, che avevano visto in Sonia una sorta di ripiego di Natalia Paragoni, la loro relazione era proseguita nel migliore dei modi negli ultimi mesi tra vacanze da sogno, post romantici e scambi ...

Mara Fasone : "Non c'entro nulla con la rottura tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge" : Nel cuore della notte, Mara Fasone ha affidato, ai propri social, un duro sfogo, indirizzato a Deianira Marzano, perché, a suo dire, tirata ingiustamente in ballo, nella spinosa questione Jeremias Rodriguez - Soleil Sorge che, in questi giorni, ha tenuto in trepidazione, molti fan: Sono stata attaccata dalla maggior parte del web senza aver fatto nulla, né mangiato né bevuto. Lei si permette di parlare. La signorina, al solito suo, non trova ...

Autonomia - rottura tra Lega e M5s : "Così non si va avanti" - "la vergogna delle gabbie salariali" : Ancora niente accordo sull'Autonomia. Lega e Movimento 5 Stelle sono punto a capo: il tavolo a Palazzo Chigi è stato interrotto e posticipato. "Inutile sedersi a un tavolo che non funziona, con persone che il giorno prima chiudono accordi e poi cambiano idea e fanno l'opposto", hanno tuonato i leghi

Calciomercato Atletico Madrid - Griezmann non si presenta al raduno : è rottura : Antoine Griezmann non si presenta al raduno dell’Atletico Madrid, che provvederà a sanzionare il giocatore come da regolamento interno.“powered by Goal”Lo aveva annunciato nelle ore precedenti, ora è arrivata la conferma: Antoine Griezmann non si è presentato al raduno dell’Atletico Madrid. Il giocatore francese ha ribadito la sua rottura con il club spagnolo: nel suo futuro c’è il Barcellona.Griezmann doveva infatti ...

Scelta di entrambi - ma non escludo il ritorno! Diletta Leotta sulla rottura da Matteo Mammì : La conduttrice per la prima volta conferma l'avvenuta separazione dal compagno storico Matteo Mammì. lei e il manager di Sky si sarebbero lasciati di comune accordo ma, spiega Diletta, "Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano". C'è la possibilità che si diano una seconda chance? Dopo le indiscrezioni sulla loro rottura, la conduttrice amatissima dal pubblico maschile ha finalmente confermato, in un'intervista al settimanale ...

Gossip Uomini e donne - Noel annuncia la rottura con Alessandro : 'Non mi è stato vicino' : Noel Formica è stata una delle dame del Trono Over che maggiormente ha fatto parlare di sé durante la prima fase della stagione 2018-19. I telespettatori sicuramente ancora ricordano la sua conoscenza, finita male, con Armando Incarnato e il conseguente colpo di fulmine con Alessandro Sandomenico. Proprio la velocità con la quale dama e cavaliere si erano innamorati, decidendo di uscire subito dal programma, non aveva convinto i fan più attenti. ...