La nostra storia - Le più belle copertine estive di Quattroruote FOTO GALLERY

"Non rinunciamo alla nostra storia" : Forza Italia è contraria a qualsiasi ipotesi di accordo con Matteo Salvini che comporti una lista elettorale unica. E’ questa, secondo quanto si apprende, la decisione adottata dal coordinamento degli azzurri nel corso del vertice a Palazzo Grazioli.Forza Italia, pur auspicando un accordo di coalizione con gli altri partiti di centro-destra, non è disposta - viene riferito - a rinunciare alla propria storia, al proprio ...

No Tav dopo bocciatura mozione M5s : “Sfidiamo Salvini a far partire i lavori di allargamento. Scriviamo noi la nostra storia” : “Continuiamo da noi, da un cantiere di fatto fermo da oltre 400 giorni grazie alla nostra opera costante di presidio ed iniziativa, da dei lavori di allargamento che sfidiamo Salvini a far partire, così da poter toccare con mano cosa significa cantierizzare un territorio ostile”. Così il movimento No Tav commenta a caldo, tramite un lungo post su Facebook, l’esito della votazione al Senato sulla Torino – Lione, in cui ...

Bari - la delusione dell'attivista M5s : "A me è vietato parlare - mentre Di Maio fa a pezzi la nostra storia" : Rocco Monaco, 64 anni, editore di Video M Italia, piccola emittente locale di Ceglie Messapica è intervenuto a Bari per contestare quello che lui definisce lo stravolgimento del Movimento 5 Stelle

"Con le piccole storie racconto la nostra. Storia degli ultimi 40 anni" - : Cinzia Romani Viaggio sul set del film del regista Gabriele Muccino con Favino e Ramazzotti: "È anche un omaggio a Scola" È l'Etna che sbotta Gabriele Muccino, mentre racconta I migliori anni, il suo nuovo film in fase di ultimazione e in uscita il 13 febbraio 2020, distribuito da 01. Una commedia corale che attinge al vissuto del regista romano. Quindi è febbrile, malinconica, speranzosa. «Ognuno di noi ricorda un'età con ...

Napoli - vico Belledonne intitolato a Luciano De Crescenzo : «Però non si cancelli la nostra storia» : All'idea di cambiare il nome di vico Belledonne a Chiaia, intitolandolo a Luciano De Crescenzo, commercianti e residenti sono divisi. Come nei film in cui era protagonista il...

Due teschi minacciano di cambiare la storia della nostra specie : L’analisi del DNA fatte a due teschi antichi cambieranno la storia dell’essere umano. L’analisi del DNA fatte a due teschi ritrovati negli anni 60-70 in Grecia dimostrano che Risalgono a più di 200 mila anni fa. È la testimonianza più antica che abbiamo delle migrazioni dall’Africa Una squadra di paleoantropologi ha rivisto i due teschi […] L'articolo Due teschi minacciano di cambiare la storia della nostra specie ...

I gorilla hanno una struttura sociale simile all’uomo : come cambia la nostra storia evolutiva : Studiando centinaia di gorilla occidentali per circa venti anni nella Repubblica democratica del Congo, un team di antropologi e primatologi internazionale ha dimostrato che questi animali formano strutture sociali complesse come gli uomini, interagendo anche con le cosiddette "vecchie amicizie". Perché la scoperta cambia la nostra storia evolutiva.Continua a leggere

Giampaolo al Milan - Boban spiega : “Il suo gioco rispecchia la nostra storia” : Zvonimir Boban presenta il nuovo allenatore Giampaolo: “Scelta facile e logica. Siamo sulla buona strada per far tornare il Milan”.“powered by Goal”Nel giorno della sua presentazione ufficiale come nuovo allenatore del Milan, Marco Giampaolo incassa un importante attestato di stima da parte di Zvonimir Boban.Il dirigente croato, intervenuto in conferenza stampa prima del tecnico insieme a Paolo Maldini e che sarà presentato domani, ...

Ue - il discorso di Sassoli : “Europa antidoto alle degenerazioni nazionaliste che hanno avvelenato la nostra storia” : “L’Unione europea non è un incidente della Storia”. Lo ha detto David Sassoli, neo presidente del Parlamento europeo, intervenendo in Aula a Strasburgo. “Non siamo un incidente della Storia, ma i figli e i nipoti di coloro che sono riusciti a trovare l’antidoto a quella degenerazione nazionalista che ha avvelenato la nostra storia. Se siamo europei è anche perché siamo innamorati dei nostri Paesi. Ma il nazionalismo che ...

Il signore del violino Uto Ughi e la sua Natascia : “La nostra è una storia d’amore e di musica” : «Non avrei mai pensato che andando a suonare in una località sperduta del Piemonte, avrei trovato tanto. Scherzi del destino e dell’arte», dice sorridendo, il massimo violinista italiano, Uto Ughi, seduto accanto a Natascia Chiarlo, compagna nell’arte e nella vita. Lo ha appena accompagnato a Palazzo Spada a Roma, dove il maestro ha tenuto il conce...

adidas Originals Supercourt : Joan Thiele e le sneakers che aiutano a scrivere la nostra storia : adidas Originals Supercourt adidas Originals Supercourt adidas Originals Supercourt adidas Originals Supercourt adidas Originals Supercourt adidas Originals Supercourt adidas Originals Supercourt adidas Originals Supercourt Cielo terso su Milano, l’Area Expo luccicante dopo uno scroscio di pioggia estiva. Joan Thiele arriva sotto al palco nel primo pomeriggio, gli occhiali dalla montatura rossa, una giacca lilla per proteggersi dal calo ...