La mossa della disperazione dell' uomo forte del Papeete

Per Di Maio quella di Salvini è "la mossa della disperazione" : "Siamo alla mossa della disperazione: sentire Salvini dire non possiamo tagliare i parlamentari poi sentirlo cambiare idea li porta in un cul de sac perché se votano la sfiducia a Conte non si possono tagliare i parlamentari, se vogliono tagliare i parlamentari non possono votare la sfiducia a Conte"?. Lo dichiara il capo politico M5s, Luigi Di Maio, uscendo dall'Aula di Montecitorio, secondo il quale gli ormai ex alleati ?"stanno ...

Matteo Salvini - la mossa estrema per sfiduciare il governo : via sette ministri della Lega : Matteo Salvini è a un passo dal ritirare i sette ministri della Lega. Questa la mossa estrema del leader leghista per accelerare il voto di sfiducia su Giuseppe Conte e boicottare la pericolosa trattativa tra dem e grillini. "È una battaglia contro il tempo", confida in queste ore il leader. "È la p

Tav - il silenzio di Salvini e Di Maio dopo il voto in Senato. M5s aspetta la mossa della Lega tra ipotesi crisi e malumori : Archiviare il voto e andare avanti vivendo alla giornata. O spaccare tutto e aprire la crisi. Il voto sul Tav in Senato segna un momento di passaggio fondamentale per il governo Lega-M5s. Il Carroccio ha scelto di votare con Pd e Forza Italia in sostegno della grande opera, mentre i 5 stelle sono rimasti soli a ribadire la loro opposizione. Da oggi il Parlamento inizia la pausa estiva, ma la domanda che si fanno tutti nei corridoi è se ...

Roma - blitz della Raggi davanti al palazzo occupato di Casapound : “L’insegna va rimossa” : La sindaca Virginia Raggi si è recata presso lo stabile occupato da Casapound in via Napoleone III a Roma, dove alcuni agenti della Digos stanno notificando il provvedimento che impone di eliminare la scritta Casapound dall’edificio. La scritta è incisa all’entrata dello stabile. L'articolo Roma, blitz della Raggi davanti al palazzo occupato di Casapound: “L’insegna va rimossa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

David Sassoli - la mossa sporca : appello ai magistrati per colpire Matteo Salvini. Della Ue se ne frega : Dal Manifesto di Ventotene "Per un' Europa libera e unita", redatto nel 1941 da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi - mentre si trovavano al confino come oppositori del regime fascista - alla parola d' ordine, giustizialista, del post-comunista David Sassoli, 63 anni: «Salvini, attento. Daremo la prior

Lo strano caso della storia Instagram di Malcuit per Pepé (poi rimossa) : Il Corriere dello Sport racconta che Malcuit ha pubblicato, e poi rimosso, su Instagram, una storia in cui parlava di Nicolas Pépé, ivoriano sotto la lente del mercato del Napoli. I due sono molto amici, da quando hanno condiviso l’esperienza nel Lilla. Ieri il terzino del Napoli ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di una partita che li ritraeva insieme con la maglia del Lilla. Sopra, un cuore azzurro e una scritta: “Può ...

CASSETTE DI SICUREZZA/ La mossa che occorre oltre al condono della Lega : Si torna a parlare di condono sulle CASSETTE di SICUREZZA. Un provvedimento non inefficace. Se accompagnato dal contrasto al riciclaggio

Promossa dall'Agenzia atomica dell'Onu la strategia della Sogin per l'economia circolare nello smantellamento nucleare : Sogin ha presentato il documento di analisi sulla sua strategia di economia circolare nella dismissione nucleari. L’occasione è stata il primo workshop internazionale sul tema dell’economia circolare nel decommissioning nucleare, organizzato dall’International Atomic Energy Agency (Iaea) che si è svolto dal 18 al 21 giugno. La strategia di Sogin - si legge in una nota - si muove su tre livelli: il riciclo dei ...