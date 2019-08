La foto che conferma la relazione fra Joshua Jackson e l’attrice Jodie Turner-Smith

Grande Fratello - Gennaro Lillio mostra la foto compromettente : perché ha lasciato Francesca De Andrè : I rumors sulla fine della relazione nata nella casa del Grande Fratello - in onda su Canale5 - tra Gennaro Lillio e Francesca De André hanno trovato ufficiale conferma. A parlare è stato lo stesso Gennaro attraverso la sua pagina Instagram. "Mi sembra giusto informarvi che la storia con Francesca è

Meteo - “Come dimostrare che nevica in Australia” : decine di canguri saltano gioiosi nella neve [foto e VIDEO] : Parti dell’Australia sono state imbiancate dalla neve negli ultimi giorni a causa di un fronte polare che si è spostato dal sud del Paese fino agli stati tipicamente aridi di Nuovo Galles del Sud, Victoria e persino Queensland. Le gelide condizioni hanno colpito la maggior parte del Galles del Sud, incluso un allevamento di pecore nei pressi di Goulburn. Così, mentre Nord America ed Europa soffocano nel caldo dei mesi estivi, l’Australia si ...

L’atroce morte di un delfino ucciso da una rete “fantasma” : veterinario pubblica foto drammatiche : Il veterinario britannico James Barnett del Cornish Seal Sanctuary ha pubblicato la drammatica foto di un delfino comune ucciso da una rete da pesca "fantasma". Il medico, specializzato in mammiferi marini, ha avviato una campagna per sensibilizzare l'opinione pubblica sui pericoli rappresentati dall'attrezzatura da pesca per questi splendidi animali.Continua a leggere

“Che dolore…”. La reazione di Emma Marrone alla morte di Nadia Toffa. E mostra la loro ultima foto insieme : “Nadia💔” : “Un dolore immenso”, questo ha scritto Emma sul suo profilo Instagram questa mattina ricordando Nadia Toffa. Ma quello di Emma Marrone non è il solito post di cordoglio al quale tanti, probabilmente, si infilano in scia. Il suo è sincero: lei Nadia Toffa l’ha conosciuto e anche bene. Le due erano complici e condividevano una forte stima reciproca. “Io dico che Emma è una ragazza davvero speciale. Sincera, di cuore, coraggiosa, spontanea. Se non ...

Alain Delon dopo l’ictus : arriva la foto che svela le sue condizioni : È di pochi giorni fa la notizia di un malore molto grave per l’attore Alain Delon. Ne aveva dato notizia direttamente suo figlio, Anthony, parlando di una «leggera» emorragia cerebrale e aggiungendo che le funzioni vitali dell’attore erano «perfette» e il suo «stato, secondo i medici, stabile». Lo storico attore è stato operato alla Pitié-Salpétriere, noto ospedale di Parigi, dove è rimasto tre settimane in terapia intensiva prima di fare ...

Udinese - 9 reti in amichevole : protagonista Teodorczyk [foto] : L’Udinese si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla. Finisce 9-2 il test match di Casarsa della Delizia a favore dell’Udinese sul San Luigi. Partita bella e vivace soprattutto perché i bianconeri hanno mostrato un bel gioco, puntando sulla velocità e sulla rapidità di esecuzione in fase offensiva. Mister Tudor sceglie il modulo 3-5-2 con Nicolas in porta; difesa a tre con ...

Caterina Balivo vola in California. Il dettaglio della foto : "Che cafonata pazzesca" : Caterina Balivo, dopo una breve sosta a Roma, per seguire le prime riunioni del programma Vieni da Me, che la vede nei panni di conduttrice, è nuovamente in viaggio. La presentatrice Rai è volata in California con la famiglia, per visitare un'università, come lei stessa a fatto sapere su Instagram.

Elisabetta Canalis in California. La foto che fa impazzire i fan - il seno esplosivo non sta nel costume : "Life is a beach" scrive Elisabetta Canalis in calce al suo ultimo super bollente post Instagram. La showgirl, direttamente dalla California dove ormai vive con la famiglia, condivide uno scatto da vera sirena sexy. Di spalle all'obbiettivo, con lo sguardo proiettato verso l'orizzonte, la Canalis es

Anche le fotocamere reflex sono a rischio ransomware : (Foto: Check Point Research ) I ransomware sono tra i virus informatici più subdoli perché prendono in ostaggio i file sul dispositivo richiedendo un riscatto per riappropriarsi dei propri documenti. Computer e smartphone sono gli apparecchi più colpiti, ma non sono i soli. Recentemente si è scoperto che Anche le fotocamere digitali reflex e mirrorless possono essere affette da questo tipo di attacchi. Rendersi conto del potenziale danno è ...

Fedez e Chiara Ferragni : la foto dello scontrino che ha fatto il giro del web : Una foto di Fedez e Chiara Ferragni, scattata da Luis Sal, youtuber 22enne bolognese che può contare su oltre un milione e 100mila iscritti sul proprio canale YouTube e su un milione e 400mila follower sul proprio profilo Instagram, ha fatto rapidamente il giro del web.In questa foto, infatti, possiamo vedere il rapper milanese e la famosa imprenditrice digitale storcere il naso ironicamente davanti uno scontrino.prosegui la letturaFedez e ...

Maltempo in Piemonte - a Chieri raffiche di vento e grandine. foto : Maltempo in Piemonte, a Chieri raffiche di vento e grandine. FOTO Un violento temporale e raffiche di vento che hanno raggiunto i 100 chilometri orari hanno causato numerosi disagi nella cittadina in provincia di Torino: danneggiati anche alcuni monumenti, alberi abbattuti, muri crollati Parole chiave: ...

Premier League - Manchester United da impazzire : Chelsea umiliato - 4-0! [foto] : Si sono giocate altre partite importanti valide per la Premier League, nel primo match successo in trasferta dell’Arsenal che ha ottenuto tre punti preziosi sul campo del Newcastle, poi il big match tra Manchester United e Chelsea, partita che ha regalato spettacolo, emozioni e colpi di scena. Lezione da parte dei Red Devils che hanno dominato in lungo ed in largo, il risultato di 4-0 lascia pochi dubbi sull’andamento ...

Matteo Viviani - bufera per foto stella marina/ Video : "Se l'ho uccisa? Che palle..." : Matteo Viviani, bufera per una foto con una stella marina. "Se l'ho uccisa? Che palle...", Video sfogo su Instagram della Iena.

Atletica - Coppa Europa 2019 : fantastica Luminosa Bogliolo che vince al fotofinish nei 100 ostacoli : fantastica Luminosa Bogliolo che ha trionfato nei 100 ostacoli di Coppa Europa 2019. L’azzurra dopo un partenza fulminante, nella fase centrale ha spinto con grande determinazione. Alle sue spalle la tedesca Cindy Roleder e la polacca Karolina Koleczek hanno cercato la rimonta, ma l’atleta delle Fiamme Oro ha trionfato al fotofinish. Nonostante 1,2 metri di vento contro, Luminosa Bogliolo ha chiuso con un ottimo 12”87. La ...