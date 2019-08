La crisi di governo | secondo Matteo Renzi Segui la diretta

crisi governo DIRETTA - alle 18 il voto dell'Aula. Salvini non va all'incontro con Berlusconi : In attesa della prima conta, prevista per le 18 quando l'Aula del Senato dovrà confermare la decisione presa a maggioranza dalla Capigruppo di votare il 20 agosto la mozione di sfiducia...

crisi di governo - Salvini ha spinto il Pd verso i 5 stelle (e con Berlusconi resta il gelo) : Dai 5 stelle l'unico veto resta quello di un dialogo con l'ex premier Matteo Renzi. Di Maio si affida a Mattarella ma nel Pd...

crisi di governo - perché Salvini ha «resuscitato» Berlusconi : Salvini aveva escluso accordi pre-elettorali ma poi è tornato sui suoi passi: ha bisogno di Forza Italia per la battaglia in Parlamento di queste ore e un’alleanza per conquistare i collegi uninominali che assicurino la maggioranza assoluta

crisi di Governo - Zingaretti : "Ora battaglia politica" : Tante idee diverse ed anche piuttosto confuse. È questo, in sintesi, il momento che sta vivendo il Partito Democratico che è riuscito a mettersi al centro della Crisi di Governo pur trovandosi all'opposizione. Il voltafaccia di Salvini nei confronti dei 5 Stelle ha fatto scatenare le varie componenti del PD. Renzi, da sempre nemico giurato dei 5 Stelle, ha iniziato subito a parlare di voler appoggiare un Governo Istituzionale, scavalcando ...

Travaglio sulla crisi di governo : 'Conte potrebbe mettere Salvini ancor più nell'angolo' : Matteo Salvini non vede l'ora di andare alle elezioni. Dopo aver aperto la crisi del governo, i sondaggi regalano alla Lega potenziali percentuali di consenso che vanno oltre il 35% e questo rende innegabilmente ottimista il pensiero leghista in vista di una possibile tornata elettorale. Tra l'attualità e l'orizzonte urne c'è però uno scoglio, l'eventualità che Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico avviano un nuovo governo ed una nuova ...

crisi di governo : in Senato è battaglia sui tempi e sui social Renzi 'batte' Salvini : La Crisi di governo sta entrando nel vivo. Ieri, durante la conferenza dei capigruppo del Senato non si è raggiunta una linea condivisa e la maggioranza ha deciso che oggi l'Aula si riunirà nuovamente per votare il calendario, mentre tra una settimana l'assemblea dovrebbe ascoltare le comunicazioni del premier Conte. Ma la Crisi non si sta consumando solo nei Palazzi, ma anche sui social, a colpi di post e tweet. E, a sorpresa, Matteo Salvini ...

crisi di governo - Conte : “Conta chi lavora nell’interesse del Paese - non il colore politico” : “Conta chi lavora nell’interesse del Paese, non conta il colore politico. Conta chi hai di fronte e vuole lavorare per rappresentare la sua comunità. I sindaci lo hanno fatto e hanno avuto da me la massima considerazione, a prescindere dal colore politico. È il risultato di quattro mesi di lavoro straordinario, non per merito mio, ma che ho coordinato per merito di tutti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ...

crisi di governo - Salvini non va da Berlusconi : «Impegnato al Viminale» : Franceschini e Martina aprono a governo di legislatura con i 5 Stelle. Forza Italia contraria a un listone unico con il Carroccio

crisi di governo - Morra (M5s) contro Salvini : “Scappa da commissione Antimafia - ora cerca accordo col pregiudicato Berlusconi” : “Devo tirare le orecchie al ministro dell’Interno ancora in carica, che ha detto di ricevere molte telefonate da alcuni colleghi senatori del M5s: uno di questi sono io”. A dirlo, in una diretta Facebook, il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, che in diretta ha mostrato i messaggi e le telefonate inviate a Matteo Salvini dal 23 dicembre in poi. “Non ho mai ricevuto risposta. Gliel’ho detto di persona ...

Io - senatore M5s - così ho raccontato ai miei figli la crisi di governo : Finalmente, dopo un anno intensissimo, ero in procinto di dedicarmi ai miei due piccoli figli. Gli avevo promesso che sarei stato con loro per ben 15 giorni consecutivi. Erano davvero felici! Negli ultimi mesi, mi hanno visto pochissimo, ogni volta che parto per Roma sono seguito alla porta dalle loro faccine tristi. Purtroppo, per colpa di un noto energumeno, il mio primo giorno di vacanza, si è trasformato un trauma e, invece di stare con i ...

crisi di governo - M5s è preda delle sue molte incapacità : “La Lega si è presa la responsabilità di far cadere un governo che aveva più del 51%”. Luigi Di Maio, entra come può in un gioco che evidentemente non sa condurre. Quello di scaricare sull’avversario colpe che quanto meno andrebbero equamente divise. Già, perché se Salvini ha rotto gli argini nella ricerca ad ogni costo del consenso popolare, il capo del M5s “fatica”. Se Salvini si presenta ai comizi calabresi con magliette che ...

crisi - Bettini lancia il “governo di legislatura Pd-M5s”. Franceschini e Martina : “Proviamo”. Renzi apre : “Non m’impicco a una formula” : Un “governo politico di legislatura” basato su una “profonda riflessione politica”. No, dunque, a “un governo istituzionale” che sarebbe “un tragico errore”. E, soprattutto, sì al dialogo con i Cinque Stelle, “un tentativo difficilissimo ma dobbiamo provarci” dove la condizione sia “una scelta europeista netta”, perché “il M5s è composito, fluttuante, contiene istanze ...

