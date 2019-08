La buona letteratura | i cattivi e i politici così così

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 13 agosto 2019) Qualche tempo fa, il grande scrittore israeliano Abraham Yehoshua ha esposto un’interessante tesi sulla scomparsa dei personaggi negativi, deiinsomma, nellacontemporanea.Perché sono scomparsi idai romanzi? Per varie ragioni, spiegava Yehoshua, ma la principale è, in sintesi, l’aumentata comprensione della psicologia da parte degli scrittori e della società.Sono tutti buoni, dunque, i personaggi della(e per estensione del cinema, dei fumetti, delle varie fiction etc)? No, direi che abbiamo un’abbondanza didal volto umano, piuttosto. E credo che il discorso valga anche per la politica.Le parole di Yehoshua mi hanno fatto venire in mente un vecchio saggio sullo stalinismo di Moshe Lewin, un importante studioso di storia sovietica, scomparso qualche anno fa. Scriveva Lewin che nella narrazione russa ...

