Juventus | Danilo si presenta ai nuovi tifosi | “Avevo scelto il 7 | Alex Sandro è stato

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2019) “Le prime impressioni sono ottime. Per me èun benvenuto molto caloroso, mi sono sentito molto bene fin dai primi giorni. Con queste sensazioni voglio dare il meglio in campo”. Sono le prime parole dinella conferenza dizione come nuovo giocatore della. “Se la presenza diha inciso nella scelta? Ho parlato con lui più volte, èmolto importante per me, mi ha dato indicazioni sul club, su come si lavora”, ha spiegato il brasiliano, arrivato dal Manchester City. “E’ bello avere accanto un amico come lui ed è un piacere averlo al fianco, èimportante nella mia scelta”.anche compagno di squadra di Ronaldo al Real: “Ho parlato anche con lui prima di venire qui, abbiamo scherzato un po’. Gli ho detto che avevo chiesto il 7 ma era già occupato…”, ha ...

