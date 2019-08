Juventus | altro super-colpo a zero? Scippo al Tottenham | offerta milionaria a

Juventus - non solo Higuain : altro affare in arrivo con la Roma : Juventus – Dopo la mancata cessione all’Arsenal, per Daniele Rugani resta viva la possibilità di lasciare la Juventus in questa sessione di mercato. L’affare Spinazzola-Luca Pellegrini testimonia l’ottimo rapporto esistente tra i Romanisti che sono alla ricerca di un centrale dopo la cessione di Manolas al Napoli, e di un attaccante che possa sostituire Dzeko, con Higuain sempre nel […] More

Calciopoli : La Juventus presenta un altro ricorso alla Corte d’Appello : Il 6 agosto Calciopoli infinita La Juventus presenta un altro ricorso alla Corte d’Appello Una storia infinita. La Juventus ha chiesto la revoca dello scudetto assegnato all’Inter nel 2006, l’anno di Calciopoli. La richiesta è stata rigettata dal Collegio di Garanzia e poi dal Tribunale federale. Ma la Juve non si ferma. Il 6 agosto, scrive il Corriere della Sera, il club presenterà alla Corte d’Appello federale la richiesta di ...

Mercato Juventus - Pogba? No! Altro ritorno dell’ex : il giocatore rivuole la Juve! : Mercato Juventus- Come trapelato dalle ultime indiscrezioni e come riportato dalla stampa francese e spagnolo, Dani Alves si sarebbe offerto alla Juventus per un clamoroso ritorno in bianconero. Paratici starebbe analizzando il da farsi: non è escluso che la Juve possa dire di sì, cedendo Cancelo e rimpiazzandolo con l’esperto esterno destro brasiliano. Un modo […] More

Eurosport – Calciomercato Juventus : altro scippo al Napoli : Calciomercato Juventus – Novità importanti arrivano direttamente dalla redazione di Eurosport. L’emittente satellitare, ha infatti riportato sulle colonne de proprio sito internet una notizia di Calciomercato che già negli scorsi mesi avevamo riportato anche noi di Juvedipendenza.net . Che i bianconeri siano alla ricerca di esterni difensivi non è certo una novità, ma su espressa […] More

Juventus - a tutto Pjanic : “Sarri ha portato una ventata di novità. Andare altrove? Mi viene da ridere” : Il centrocampista bosniaco ha parlato di questi primi giorni di lavoro con Sarri, soffermandosi anche su obiettivi e mercato Miralem Pjanic è impaziente di iniziare la nuova stagione con Maurizio Sarri alla guida della Juventus, un allenatore completamente diverso dal pragmatico Allegri. Lapresse Il centrocampista bosniaco si ritroverà a giocare oltre 150 palloni a partita, come richiesto dallo stesso ex manager del Chelsea alla vigilia ...

Calciomercato - le ultime trattative : un altro Joao alla Juventus - il Napoli ci mette un pò di Pépé : ultime ore calde di Calciomercato, ecco il punto con tutte le più importanti trattative. Secondo la rosea l’Atalanta ha aggiunto un nome nuovo alla lista dei difensori, si tratta di Gian Marco Ferrari del Sassuolo, previsti nuovi incontri per valutare la fattibilità della trattativa. La Spal si avvicina sempre di più a Stepinski, pronta l’offerta in grado di convincere il Chievo: 3,5 milioni di euro. Il portiere Perin è sempre ...

Juventus - addio Mandzukic. No al Dortmund : il suo desiderio è un altro : Juventus – In attesa di definire nuovi suggestivi colpi in entrata, la Juventus lavora per trovare una sistemazione ai due attaccanti in esubero: Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic, che non sembrano rientrare nei piani tattici di mister Sarri. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sports’, l’attaccante croato ha confermato l’interesse del Borussia Dortmund nei suoi confronti: nonostante i primi contatti già avuti […] ...

Mercato Juventus - addio a Bonucci : poi spazio ad altro 5 cessioni : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a spingere il piede sull’acceleratore per quel che riguarda l’imminente sessione di calcioMercato. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, i bianconeri starebbe riflettendo seriamente sul possibile addio di Bonucci. Il difensore bianconero sarebbe pronto a dire addio in caso di arrivo di De Ligt. Bonucci potrebbe essere sacrificato dinanzi […] More

Mercato Juventus - non solo Mandzukic : altro addio in attacco : Mercato Juventus – Non solo Mario Mandzukic verso l’addio, potrebbe clamorosamente lasciare i bianconeri anche Kean. Moise Kean è stato uno degli attaccanti rivelazione della seconda metà dello scorso campionato. Il centravanti è esploso, andando a segno in diverse occasioni e attirando su di sé gli interessi di diversi club. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello […] More

Juventus : Paratici avrebbe chiesto a Icardi di restare un altro anno all'Inter : La Juventus continua ad avere Mauro Icardi come uno dei principali obiettivi di mercato per questa sessione di calciomercato. Già lo scorso anno aveva fatto un tentativo per il centravanti argentino prima di virare su Cristiano Ronaldo. Ad ammetterlo fu la moglie e agente dell'attaccante dell'Inter Wanda Nara, che negli studi di Tiki Taka su Italia 1, aveva svelato come i nerazzurri fossero pronti a cederlo, ma fu proprio l'argentino a rifiutare ...

Mercato Juventus - Cancelo resta : la verità su Icardi e altro addio a sorpresa : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a vivere un’estate d’assoluta protagonista in chiave Mercato. Dopo l’affare Rabiot, e quello precedente targato Ramsey, i bianconeri sarebbero ormai ad un passo da De Ligt. Il centrale olandese, valutato circa 80 milioni di euro, percepirà circa 12 milioni di euro, compresi i bonus, per i prossimi 5 anni. […] More

Juventus - da un Cerri all'altro : definito l'acquisto della punta del 2003 dal Pescara : La Juventus è pronta ad ufficializzare importanti acquisti in questo mese di luglio. Annunciato Luca Pellegrini della Roma, il primo luglio dovrebbe essere il giorno di Adrien Rabiot, che dopo le visite mediche sarà ufficializzato come nuovo giocatore bianconero. A breve dovrebbero esserci novità anche su uno degli acquisti più attesi dai tifosi bianconeri, ovvero De Ligt: mancherebbe solo l'intesa fra Juventus ed Ajax, ma il centrale dovrebbe ...

Mercato Juventus : aspettando Icardi - dall’Inter arriva un altro nome : Mercato Juventus – In attesa che si sblocchi la trattativa relativa al possibile passaggio di Mauro Icardi in bianconero, dall’Inter arriva un altro nome, che ha a che vedere con le cose di campo, ma che non è un calciatore. A riportare la notizia è il maggior quotidiano sportivo nazionale, La Gazzetta dello Sport. La […] More

Antonio Conte alla Juventus - altro che Sarri : il retroscena clamoroso su Andrea Agnelli : Della Juve che vince lo scudetto (l' ottavo di fila), decide di cambiare allenatore, lo comunica al mondo intero, poi punta su Sarri, lo annuncia e lo presenta, sappiamo praticamente tutto, o quasi. Tra le cose ancora poco chiare rientra il seguente quesito: per sostituire Max Allegri la dirigenza b