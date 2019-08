Fonte : oasport

(Di martedì 13 agosto 2019) La marcia di avvicinamento all’appuntamento più importante dell’anno sta ormai per concludersi per la Nazionale Italiana di, impegnata dal 25 agosto al primo settembre nei Campionati del Mondodi Tokyo, in Giappone. Si combatterà al Nippon Budokan per unaricca di significati, e valevole anche come Test Event in vista dei Giochi Olimpici 2020, ma l’obiettivo principale per gli atleti azzurri sarà quello di fare più strada possibile per incamerare punti determinanti nei ranking di qualificazione a Cinque Cerchi. La selezione tricolore si presenta nel Paese del Sol Levante con une ormai sempre più consolidato formato da 13 atleti di cui 9 uomini (massimo contingente) e 4 donne che vanno a caccia di un risultato prestigioso in modo da riportare l’Italia su un podio iridato per la prima volta dopo l’argento di Matteo ...

OA_Sport : #Judo, Mondiali 2019: l’Italia verso la rassegna iridata con un gruppo giovane e consolidato. Parola d’ordine: inca… - OA_Sport : #Judo, Mondiali 2019: il calendario completo. Programma, orari e tv - zazoomnews : Judo i ranking olimpici aggiornati alla vigilia dei Mondiali: 7 azzurri virtualmente qualificati a Tokyo 2020 -… -