Judo | Mondiali 2019 | il calendario completo Programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di martedì 13 agosto 2019) Da domenica 25 agosto a domenica 1 settembre va in scena a Tokyo l’attesissimo Campionato del Mondodi, evento clou della stagione pre-olimpica. 889 atleti provenienti da 152 Paesi si daranno battaglia al Nippon Budokan per salire sul podio iridato e per accumulare punti fondamentali in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Per l’Italia saranno presenti 13ka, 9 uomini e 4 donne, che proveranno a ben figurare e a conquistare una medaglia mondiale dopo essere rimasti a secco nella scorsa edizione a Baku. Ilcomincerà il 25 agosto con le prime due categorie e si concluderà l’1 settembre con il Team Event, nuovo format di gara che farà il proprio esordio anche nela Cinque Cerchi nel 2020. Le gare deidisaranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Arena ed in diretta streaming su Sky Go a partire dalle ore 12.00 ...

