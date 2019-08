Inflazione alle stelle | peso senza valore e i 57 miliardi da dare all' Fmi | le radici

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 13 agosto 2019) La borsa argentina crolla dopo la sconfittaprimarie del presidente Mauricio Macri. Ed è un tonfo pesante, del 48%. Un dato che si aggiunge alla già difficile situazione economica del paese.Il ricordo della bancarotta del 2001 è ancora fresco nella memoria degli argentini: molti persero il lavoro, tanti ancora ne vivono le conseguenze. Oggi siamo alla ricaduta: l’nel 2018 ha toccato il 47%, la peggiore dal 1991, mentre ilha perso il 50% del suoe resta, come una spada di Damocle, il prestito da 57di dollari da ripagare all’FMI. Si intitola Crisi economica in Argentina: laricaduta il documentario di Arte in Italiano disponibile su HuffPost.

