Inferno di fuoco in Grecia | situazione critica in Eubea | centinaia di evacuati

Incendio devastante in Sardegna - Inferno di fuoco in Ogliastra : 1.000 sfollati - “sfiorata la strage” [FOTO] : Spento nella tarda serata di ieri l’Incendio divampato sulle colline a ridosso della spiaggia di Cea, a Bari Sardo, in Ogliastra: le fiamme hanno distrutto un centinaio di ettari di macchina mediterranea. Vigili del fuoco uomini del Corpo Forestale e dell’Agenzia Forestas hanno presidiato per tutta la notte il territorio dopo aver fatto rientrare un migliaio di persone evacuate da un resort, due campeggi e da case private. Le fiamme ...

L'Inferno di fuoco in Sicilia : La Sicilia divorata dalle fiamme. Le situazioni più critiche nelle province di Catania e Siracusa, con devastazioni ed evacuazioni di massa anche via mare. Ventidue gli incendi che hanno aggredito l'Isola, di cui due gravissimi: è il bilancio serale del governatore Nello Musumeci che punta il dito non solo sull'eccezionale ondata di caldo, ma anche contro una "criminale attività dolosa". Oltre un centinaio i bagnanti bloccati dalle fiamme sulla ...

Incendio alla Plaia di Catania - turisti si gettano in mare : “È un Inferno di fuoco” : Un vasto Incendio sta interessando il litorale della Plaia di Catania. Le fiamme alimentate dal vento caldo hanno fortemente danneggiato il lido Europa e minacciano gli altri stabilimenti balneari. I vigili del fuoco invitano le persone a "rimanere sulla battigia e a non tentare di tornare a casa" ma tra residenti e turisti è scoppiato il panico. In particolare, il rogo pare stia minacciando la zona del Faro e il Lido Europa, che è stato quasi ...

Stromboli - un morto e un ferito alle isole Eolie : “esplosione del vulcano tra le più forti mai registrate”. Pioggia di fuoco - “sembrava di essere all’Inferno” [FOTO e VIDEO] : Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita nel corso della violenta eruzione dello Stromboli. Centinaia i turisti e i residenti in preda al panico oggi pomeriggio stanno cercando di abbandonare l’isola, sebbene le autorità e i soccorritori al momento hanno ribadito non vi sia necessità d’evacuazione anche se “dopo l’esplosione nel vulcano a Stromboli al momento non c’e’ pericolo per onde anomale o ...