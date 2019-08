Incidente Pozzovivo – Parla il medico della Bahrain Merida | “l’obiettivo primario è

Fonte : sportfair

(Di martedì 13 agosto 2019) Ilaggiorna sulle condizioni di Domenicodopo il terribilein cui è rimasto coinvolto ieri a Cosenza: le parole di Emilio Magni Domenicoè stato travolto ieri da una macchina mentre si allenava per le strade di Cosenza per la Vuelta di Spagna, che adesso è invece costretto a saltare e guardare da casa, o addirittura dall’ospedale. Il corridore di Policoro non ha mai perso coscienza e non è mai stato in pericolo di vita, ma ha riportato terribili conseguenze sul suo corpo, che potrebbero anche costringerlo ad un ritiro forzato e a porre fine alla sua carriera, visti anche i suoi 36 anni. “Domenico soffre per la frattura di clavicola, omero e ulna del braccio sinistro; tibia e perone destri. Le fratture di omero, ulna e tibia sono esposte. Per quanto riguarda le costole, non è stato ancora definito il quadro ...

