In Russia c’è stato un misterioso incidente nucleare

(Di martedì 13 agosto 2019) (foto: Минобороны России/YouTube) Una storia che richiama in ogni suo dettaglio uno scenario da piena Guerra fredda. E che qualcuno fin da subito ha voluto affiancare all’di Chernobyl del 1986 (nonostante in questo caso tutto faccia pensare e un evento molto più ridotto in termini di radioattività), soprattutto per il modo più che discutibile in cui si sta gestendo la comunicazione istituzionale e mediatica sull’accaduto. Pur nei contorni estremamente incerti in cui la vicenda al momento si colloca, ciò che pare ormai certo è che nel nord-ovest dellala settimana scorsa ci siaunche ha coinvolto materiale radioattivo, culminato in un’esplosione che ha ucciso diverse persone. E se pure queste informazioni, che di fatto sono solo il titolo di quanto accaduto, sono state rese note a giorni di distanza e in modo tutt’altro che ...

