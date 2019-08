In italia il diesel più caro d' Europa

Prezzi benzina - diesel e gpl : stabilità sulla rete carburanti italia na : stabilità sulla rete carburanti italiana : neanche oggi si registrano interventi sui Prezzi raccomandati delle compagnie. Anche sul territorio prevale la calma. In particolare, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osserva Prezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,598 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da ...

THE FAST AND THE FURIOUS - italia 1/ Streaming video del film con Vin Diesel : The FAST and the FURIOUS in onda su ITALIA 1 nella prima serata di lunedì 8 luglio, alle ore 21.20. Nel cast Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez