Il Senato vota sul calendario della crisi Il racconto in tempo reale

Crisi di governo - al via la seduta per votare sul calendario. Segui la diretta dal Senato : Al via nell’Aula del Senato la seduta che dovrà votare sul calendario della Crisi di governo che è stato approvato a maggioranza ieri dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Segui la diretta L'articolo Crisi di governo, al via la seduta per votare sul calendario. Segui la diretta dal Senato proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ore 18 : si vota per la data su sfiducia a Conte |Renzi ripete : "Nuovo governo o è recessione - il Senato mostrerà che accordo è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

In Senato passa l’intesa Pd-M5S. Oggi primo test : si vota il calendario : La nuova alleanza: «Conte in Aula il 20 agosto». Il centrodestra di nuovo unito: no, domani la sfiducia

Governo - martedì alle 18 il Senato decide sulla data per votare la sfiducia al premier : Spaccatura nella capigruppo a Palazzo Madama: la data del 20 agosto mette d'accordo solo M5S, Pd e gruppo Misto. Contrari Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che chiedevano di votare il 14. Conte potrebbe parlare in Aula sempre il 20 agosto

Crisi di governo - Aula Senato convocata domani alle 18. Pd e Leu : «Forzatura inaudita». Salvini : «Pronti a votare domani» : Una netta spaccatura si è registrata in conferenza dei capigruppo a palazzo Madama. Non è stata raggiunta l'unanimità. M5s, Pd, Misto e Autonomie per Aula 20 con comunicazioni Conte. Lega, Forza Italia e FdI vogliono anticipare al 14 agosto

Domani Aula Senato vota su calendario : 18.09 Mancando l'unanimità l'Aula del Senato è stata convocata Domani alle 18 per votare il calendario. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo. A maggioranza la Capigruppo ha stabilito che il premier Conte, interverrà per comunicazioni nell'Aula del Senato martedì 20 agosto. Ma serve la conferma dell'Aula.

Per il percorso della crisi occhi puntati su Casellati - pronta a far votare il Senato : L’obiettivo è definire il percorso della crisi di Governo, ma potrebbe non bastare la giornata di oggi. Alle 16 è prevista al Senato la conferenza dei capigruppo e gli occhi sono puntati sulla presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Casellati. In una nota, la seconda carica dello Stato chiarisce però da subito che se non ci sarà unanimità fra i presidenti dei Senatori dei partiti non sarà lei, ma ...

Tav - Zingaretti : "Conte vada da Mattarella". Ma il PD litiga anche su come ha votato in Senato... : Il segretario del PD Nicola Zingaretti, dopo il voto di oggi in Senato sulle mozioni sulla Tav che ha confermato la totale spaccatura in seno al governo giallo-verde, ha scritto in una nota:"La seduta del Senato ha dimostrato in maniera assolutamente evidente che il governo non ha più una maggioranza. Il presidente Conte si rechi immediatamente al Quirinale dal presidente Mattarella per riferire della situazione di crisi che si è creata. ...

Tav - bocciata in Senato la mozione M5s : la Lega vota con il Pd : In Aula mozioni pro e contro la Torino-Lione: maggioranza spaccata. Salvini aveva detto: “Il governo può cadere anche prima...