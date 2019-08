Il parco dell’Aspromonte e la divulgazione in montagna

Luci sul parco dell’Aspromonte : testimonianze e degustazioni sulla terrazza del Museo Archeologico di Reggio Calabria : Natura e Cultura: un binomio che accresce il patrimonio di conoscenza e valorizza il capitale culturale immateriale di un territorio. Su questo felice binomio prosegue e si rinnova anche per la stagione estiva la sinergia tra il il Parco Nazionale dell’Aspromonte e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria , per le “Notti d’Estate” sulla spettacolare terrazza di Palazzo Piacentini. Sabato 3 Agosto, a partire dalle ore 21.00, il “salotto ...

parco dell’Aspromonte : il 21 luglio la Giornata dell’Amicizia con escursione “speciale” : Tutti insieme in cammino per celebrare l’Aspromonte. Torna domenica 21 luglio con la terza edizione la “Giornata dell’Amicizia”, evento straordinario che riunisce tutte le associazioni escursionistiche in un unico momento per rafforzare la loro amicizia in uno spirito di condivisione e di consapevolezza. Per questa stagione la “festa” è stata inserita nel programma “In Cammino nel Parco” promosso dall’Ente Parco Nazionale Aspromonte ...