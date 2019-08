Il paese che torna al Medioevo per fermare lo spopolamento

Nilufar contro Matteo Salvini : "Che vergogna - siamo il paese dei balocchi!" : Dopo lo scherzo di Lorenzo Fragola, anche la ex corteggiatrice di Uomini e Donne Nilufar ha deciso di voler dire la sua a proposito della crisi di governo della quale si sta parlando proprio in questi giorni. In particolar modo, la bella partenopea ha deciso di non andarci leggera con il premier Salvini, esprimendo tutte le sue personalissime perplessità sulla vicenda: "Mamma mia, che bella la crisi di governo! Un paio di c******i, premier ...

Cgil - Cisl e Uil si affidano a Mattarella "anche nella possibilità di dare un nuovo governo al paese" : C’è bisogno “di risposte immediate, di un governo nel pieno delle sue funzioni e non si possono più aspettare le alchimie della politica”. Lo dicono in una nota congiunta Cgil, Cisl e Uil che esprimono “grande preoccupazione per la situazione di instabilità politica prodotta in pieno periodo feriale che, se non risolta rapidamente, può ulteriormente ridurre le condizioni per la crescita del ...

Renzi ha spiegato perché votare ora sarebbe un guaio per il paese : La crisi di governo sta segnando il ritorno di Matteo Renzi. L'ex premier, oggi senatore del Partito democratico, ha indetto una conferenza stampa per questo pomeriggio ma negli ultimi giorni ha scosso il panorama politico con alcune frasi che promuovevano il cosiddetto partito del non-voto. Una presa di posizione che ha messo in difficoltà il segretario Nicola Zingaretti, deciso a intraprendere "senza paura" la via delle urne. ...

Uomini e Donne oggi - Nilufar contro Salvini : “Che schifo - il paese dei balocchi” : Uomini e Donne oggi: Nilufar Addati si scaglia contro Matteo Salvini Nilufar Addati ha pubblicamente attaccato il Vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini. L’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, nonché protagonista della prima edizione di Temptation Island Vip, si è scagliata contro l’esponente della Lega Nord attraverso delle storie su Instagram. All’italo-persiana, che […] L'articolo Uomini e ...

In Cina è stata dichiarata la massima allerta per un potente tifone che si sta dirigendo verso la costa orientale del paese : Venerdì le autorità cinesi hanno dichiarato la massima allerta per un potente tifone che si sta dirigendo verso la costa orientale del paese. Il tifone, chiamato Lekima, ha già colpito Taiwan con venti di oltre 190 chilometri orari e dovrebbe arrivare

«C’è un boom di nascite - serve un nuovo asilo nido» : Bobbio - il paese che va controcorrente : Il piccolo comune sull’Appennino di Piacenza nell’ultimo anno è riuscito a invertire la tendenza demografica. Una casualità? Niente affatto: ecco come è riuscito il «miracolo».

Maltempo - alluvione a Casargo nel Lecchese : frana di fango investe il paese - 200 sfollati [LIVE] : Sono 200 gli sfollati a Casargo, in provincia di Lecco, a causa della frana di ieri che ha inondato di fango il centro del paese. Gli abitanti costretti a lasciare le loro case sono stati alloggiati nell’istituto alberghiero. Resta alta l’attenzione per il Maltempo nel Lecchese. I vigili del fuoco sono al lavoro per liberare la strada principale, la SP67, che dovrebbe essere ripristinata e che da Taceno sale verso Premana, ancora ...

Maltempo - alluvione a Casargo nel Lecchese : frana investe il paese - 50 persone evacuate [LIVE] : Nel Lecchese il Maltempo ha causato gravi disagi a Casargo che questa sera dopo un nubifragio è stata sommersa da fango e detriti. Il Maltempo ha sferzato l’Alta Valsassina investendo il paese. L’allarme è scattato in serata alla frazione di Codesino, dove il fango ha travolto una ventina di auto parcheggiate sulla strada e allagando abitazioni lungo la Sp 67. In provincia di Lecco si sono cumulate precipitazioni massime di 94mm. Le ...

Maltempo - alluvione a Casargo nel Lecchese : frana investe il paese - 14 persone evacuate : Nel Lecchese il Maltempo ha causato gravi disagi a Casargo che questa sera dopo un nubifragio è stata sommersa da fango e detriti. Il Maltempo ha sferzato l’Alta Valsassina. L’allarme è scattato in serata alla frazione di Codesino, travolgendo una ventina di auto parcheggiate sulla strada e allagando abitazioni lungo la Sp 67. In provincia di Lecco si sono cumulate precipitazioni massime di 94mm. Le maggiori criticita’ sono ...

Casargo - esondazione e frana nel Lecchese : paese sommerso dal fango : Casargo, esondazione e frana nel Lecchese: paese sommerso dal fango Valsassina e Valvarrone di nuovo nella morsa del maltempo. Nella frazione montana di Codesino di Casargo alcune vetture sono state investite dalle colate di fango. Due famiglie sono state evacuate e un'anziana ha avuto un malore Parole chiave: ...

Chi si straccia le vesti per l’americano bendato dimentica che siamo il paese della Diaz : Lo sdegno ed il clamore suscitati dalla foto del giovane americano coinvolto nel barbaro assassinio di un uomo dello Stato, ritratto bendato durante un interrogatorio in caserma, è cresciuto in fretta su di un terreno coltivato ad ipocrisia. La deprivazione sensoriale non ha alcun fine inquisitivo, checché i cultori di b-movie polizieschi ne dicano, ma serve più prosaicamente a ridurre un individuo alla condizione di impotenza e ...

Estate e vacanze : paese che vai piatto tipico che trovi - ma quale vince in sostenibilità? : Italiani? Popolo di santi, poeti, navigatori e … turisti! Oltre il 90% dei nostri connazionali andrà in vacanza scegliendo tra tanti Paesi. Tra un viaggio in giro per l’Italia (destinazione preferita dal 59% dei nostri connazionali), la Grecia (13%), la Francia (12%) o la Spagna (10%)[1], sarà impossibile non provare i piatti tipici di queste mete. Ma i Paesi più attenti ai temi della sostenibilità (in termini di produzione, distribuzione e ...

Povera Italia un paese che dimentica pure la scienza : Antonino Zichichi Quando si parla di uomo che passeggia sulla Luna troppi guardano solo l'aspetto romantico e dimenticano che la «passeggiata scientifica», con la scoperta dell'elettrone, è ciò che la Cultura, detta Moderna, dovrebbe considerare il vero grande passo dell'umanità. Affinché questo avvenga non c'è bisogno di aumentare i già lauti compensi di cui godono coloro che avrebbero dovuto lavorare affinché la nostra Cultura ...

Salvini : “I Cinque Stelle ci diano una mano - altrimenti il paese lo miglioriamo anche da soli” : Matteo Salvini, da un comizio per la festa della Lega Romagna, lancia l'ennesima frecciata agli alleati di governo: "O i Cinque Stelle ci danno una mano a migliorare il Paese, oppure il Paese lo miglioriamo da soli". Il ministro commenta anche la prossima manovra economica, la Russia, la 'zingaraccia' e gli ultimi fatti di cronaca.Continua a leggere