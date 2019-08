Il no del Cav a Salvini e la proposta di Renzi al M5s

Open Arms - ci mancava pure Antonio Banderas : anche lui si schiera a favore dell'ong : Dopo Richard Gere, un'altra star del mondo del cinema ha deciso di scendere in campo in favore della ong spagnola Open Arms, che ha 10 giorni si trova a una trentina di miglia da Lampedusa in attesa di poter sbarcare i migranti soccorsi. Banderas ha definito "un orrore" la situazione che si è venu

Dagli scavi della metro di Milano spuntano fuori una necropoli e un cavallo : Dai lavori per la nuova linea della metropolita di Milano, è emersa una necropoli con oltre 250 scheletri, che appartengono a epoche diverse, e i resti di un cavallo. A portarli alla luce sono stati gli scavi di fronte alla Basilica di San Vittore al Corpo, vicino al cantiere per la Stazione Sant'Ambrogio della M4. "Quest'area - spiega Antonella Ranaldi, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di ...

F1 - GP Belgio 2019 : Ferrari con un nuovo motore? A Spa l’esordio della terza power unit - venti cavalli in più : La Ferrari utilizzerà un motore nuovo in occasione del GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend del 30 agosto-1° settembre subito dopo la pausa estiva. La Scuderia di Maranello sta infatti deliberando la power unit 3 al banco prova e il propulsore dovrebbe appunto debuttare a Spa, pista sulla carta favorele al cavallino Rampante che inseguirà la prima vittoria stagionale. Le Rosse si giocheranno delle carte ...

Una necropoli emerge dagli scavi della metro a Milano. E spunta un "cavallo misterioso" : A Milano i lavori per la realizzazione della nuova linea 4 della metropolitana hanno portato alla luce una necropoli, con oltre 250 scheletri, che appartengono a sepolture di epoche diverse. Tra i resti ritrovati c’è anche quello di un cavallo che secondo gli archeologi è “il primo caso di sepoltura equina rinvenuta a Milano”.I ritrovamenti sono stati fatti di fronte alla Basilica di San Vittore al Corpo, nei ...

Cesena - il simbolo del cavalluccio resta in affitto per un anno : In attesa di una soluzione definitiva, il giudice e il curatore fallimentare del vecchio Ac Cesena hanno concesso l’affitto per un altro anno dello storico simbolo del cavalluccio marino al Cesena, la nuova società che milita in C. L’operazione è costata circa 20mila euro, per ora il cavalluccio è in affitto per un altro anno poi (la prima asta e’ andata deserta) si vedrà. Domenica, intanto, lo storico simbolo ritornerà ...

Glifosato - “l’intelligence della Monsanto contro chi attaccava il pesticida : giornalisti - attivisti e Niel Young” : Un servizio interno di intelligence per minare inchieste e opinioni che evidenziavano i danni da Glifosato, per i quali la Bayer ha già subito tre sconfitte giudiziarie negli Stati Uniti ed è ricorsa in appello. E in un caso ha dovuto risarcire una coppia con due miliardi di dollari. È il sistema collaudato e tutto interno alla società che emerge dai documenti esaminati dal Guardian relativi a un’altra causa per i danni provocati proprio ...

La Torino-Lione è realtà - “già scavato il 18% delle gallerie” : tutti i numeri della nuova linea ferroviaria : Con il 18% dei 164 chilometri previsti dal progetto già scavati, la Torino-Lione è realtà. La nuova linea ferroviaria, per merci e passeggeri, è l’anello centrale del Corridoio Mediterraneo, uno dei nove assi della rete di trasporto europea TEN-T. Si estende per 270 km, il 70% in Francia e il 30% in Italia. In servizio nel 2030, il suo costo è di 8,6 miliardi; di recente l’Unione Europea ha annunciato l’intenzione di portare il ...

Spirito Libero : l’amicizia tra Alexandra e il cavallo Dicembre al centro del nuovo dramma austriaco di Canale 5 : Spirito Libero - Canale 5 Il profondo legame tra una ragazza e un cavallo sarà al centro di Spirito Libero, la nuova serie austriaca in onda su Canale 5, in prima serata, a partire da stasera. Creata da Ewa Karlström, Bernd Schiller e Andreas Ulmke-Smeaton e diretta da Andreas Herzog e Christopher Schier, Trakehnerblut - questo è il titolo originale della produzione – è stata girata nel 2017 ed è strutturata in otto episodi, che la rete ...

Ragioni per fare di Parco delle Cave patrimonio Unesco : Ciao Maurizio, Puoi indicarmi altre località di Milano che meritano di diventare sito Unesco? Flavio, Pioltello (Milano) Certo. Il Parco delle Cave e il treno cuccetta Milano centrale-Siracusa (che parte adesso). Il Parco delle Cave è chiamato così in quanto nel suo perimetro ci sono 30 Cave. Da

Sole 24 Ore : Juve prima nei ricavi da sponsor di maglia. Napoli al livello dell’Atalanta : La Serie A riparte tra venti giorni e lo fa con nuovi sponsor sulle maglie e introiti in aumento. Il Sole 24 Ore fornisce una dettagliata panoramica della situazione dei vari club. La crescita dei ricavi è guidata da Juve e Inter. 51 milioni per la Juve I bianconeri hanno appena siglato il nuovo accordo con Adidas, in base al quale possono vantare ricavi in linea con le grandi squadre europee: 51 milioni annui, royalties escluse. A questi sono ...

Ponte Morandi : Per i periti del gip la metà dei cavi era corrosa al 100% : Tra dodici giorni ricorrerà il primo anniversario della tragedia del Ponte Morandi. In un attimo, alle 11,36 del 14 agosto dell’anno scorso, il viadotto sul Polcevera si sbriciolò, divorando 43 vite umane. Oggi, sui giornali, l’esito della perizia degli esperti, chiamati dal Tribunale a giudicare la conservazione del viadotto e la sua manutenzione. La relazione, firmata dai professori Giampaolo Rosati, Massimo Losa e Renzo Valentini, ...

La «Cavalleria» del San Carlo tra i Sassi di Matera : ok - la scommessa è giusta : Sulle rocce a picco di San Pietro Caveoso scorrono le immagini in presa diretta del dramma di Turiddu, Alfio, Santuzza e Lola mentre una pedana porta i cantanti dal palcoscenico in mezzo al...

Forza Italia a rischio implosione : che cosa sta accadendo nel partito del Cav : I due coordinatori, Giovanni Toti e Mara Carfagna, sono stati sconfessati da Berlusconi che ha creato un nuovo comitato di...