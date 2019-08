Il Milan in campo a Cesena | il match in onda su Milan Tv

Ragazzo 15enne di Milano muore sul campo di calcetto durante le vacanze in Abruzzo : Un Ragazzo di 15 anni di Milano, che in questo periodo è in vacanza a Francavilla al Mare (Chieti) con la famiglia, è morto in serata al policlinico di Chieti dove è stato...

Inter e Milan si rinnovano in campo : Conte e Giampaolo guideranno la rivoluzione Milanese : È ormai chiaro a tutti: Milano sta per vivere una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda le nuove squadre che Inter e Milan stanno cercando di costruire. Proprietà, allenatori e dirigenti nuovi, e un mercato che regalerà presto altri campioni ai rispettivi club. Questo è quello che si augurano i tifosi, i quali sperano di poter assistere al più presto ad un rilancio della città dal punto di vista calcistico. I nerazzurri hanno iniziato ...

Primo giorno di allenamento per Milan e Lazio - domani prima amichevole della Fiorentina : la Roma in campo il 31 luglio : La Roma ha programmato un’amichevole per mercoledì 31 luglio in casa del Perugia in occasione della presentazione della squadra umbra al pubblico di casa. Il Perugia allenato dal tecnico Massimo Oddo inizierà la nuova stagione con il ritiro a Pietralunga (PG) a partire dal 17 luglio. Primo test amichevole stagionale domani pomeriggio, a partire dalle ore 17, per la Fiorentina che sfiderà sul terreno di gioco del centro sportivo ...

Milan chiede 100 milioni per Kessiè e Donnarumma : il ricavato investito nel centrocampo : Il Milan è alle prese con le trattative per rinforzare la rosa e la sessione di mercato che inizierà ufficialmente il 1 luglio si preannuncia molto calda. Infatti i rossoneri, dopo aver ufficializzato l'acquisto di Krunic, starebbero pensando di concretizzare alcune cessioni al fine di finanziare il mercato estivo. Se il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, è stato dichiarato incedibile, lo stesso non si può dire per Gianluigi Donnarumma e ...

Calciomercato Milan - fra i nomi che interessano a centrocampo ci sarebbe Ceballos : Gli ultimi sono stati giorni frenetici in casa Milan, dove sono iniziati numerosi incontri di mercato. La dirigenza rossonera ha deciso di assegnare al centrocampo gran parte del budget estivo, infatti esso è considerato il reparto da rinforzare maggiormente. Calciomercato Milan, occhi su Ceballos Il Milan sarebbe in particolare interessato al centrocampista del Real Madrid, Dani Ceballos e durante la sessione estiva sarebbe pronto a sferrare ...

Calciomercato Milan - Maldini e Boban lavorano per centrocampo e attacco : ipotesi Veretout e Kramaric : Calciomercato Milan – Maldini e Boban, in attesa delle ufficialità di Massara e Giampaolo, lavorano già al mercato. Incontro con l’agente Mario Giuffredi per parlare di Veretout e Mario Rui. Il centrocampista francese è gradito a Giampaolo, ma su di lui è forte la concorrenza di Napoli e Roma. La Fiorentina chiede almeno 25 milioni per liberarlo. Le parole di Giuffredi all’uscita da Casa Milan lasciano qualche spiraglio: ...

Calciomercato Milan – La prima richiesta di Giampaolo è per il centrocampo : occhi sul pupillo Torreira : In attesa di porre la sua firma sul contratto che lo renderà il nuovo allenatore del Milan, Marco Giampaolo ha fatto già la sua prima richiesta: per il centrocampo occhi puntati su Torreira Risolto il suo contratto con la Sampdoria, Marco Giampaolo si appresta a diventare il nuovo allenatore del Milan. Una volta apposta la firma sul contratto, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, sarà subito full immersion sul mercato per stilare una ...