Il gusto del teatro | fondi in arrivo per Scisciano | San Vitaliano e Mariglianella

Vacanze in monastero - la top 10 delle mete benedette più gustose d'europa : Chi l’ha detto che si va in un monastero o in un’abbazia solo per immergersi in ritiri spirituali depurativi e liberarsi da stress e tentazioni? Viaggiando in lungo e in largo per l’Europa, è possibile visitare luoghi in cui, oltre allo spirito, a essere alimentato è anche il corpo. Dal Grana Padano al Tête de Moine, passando per la birra Grimbergen e il Pastel de nata esistono nel Vecchio continente ...

Matteo Salvini - Augusto Minzolini : "Ecco la vera ragione del nervosismo di Salvini". Conte-bis in arrivo? : "Matteo Salvini ora punta alle elezioni in primavera e per lui sarebbe difficile mettere in piedi un Conte bis ora e, poi, togliergli la fiducia tra qualche mese. Il nervosismo del vicepremier leghista nasce proprio dalla consapevolezza che si sta complicando la strada per le urne nel 2020" spiega A

Macchina del caffè Dolce gusto : le migliori da comprare : Dolce Gusto è una serie di macchine per il caffè ideata da Nescafé, famoso produttore di caffè in capsule e non, che vengono poi prodotte da marchi molto famosi del settore, come De’Longhi o Krups. leggi di più...

Le panelle - uno dei piatti della tradizione palermitana : pochi e semplici ingredienti per un gusto incredibile : Le panelle sono uno dei piatti semplici e veloci più amati dai siciliani, e in particolare dai palermitani, ma non solo. Andare a Palermo e non pranzare o fare uno spuntino, almeno una volta, con pane, panelle e crocchette di patate, è quasi un sacrilegio. Un po’ come andare a Roma e non vedere il Colosseo. Perché queste frittelline gialle fatte con farina di ceci e pochissimi altri ingredienti sono un vero e proprio monumento della ...

Tazza del caffè - la forma influenza gusto ed aroma : Una recente ricerca ha dimostrato che forma e dimensione della Tazza del caffè determinano una differente percezione gustativa ed olfattiva della bevanda. Al vetro, in Tazza grande oppure piccola. Tutti i giorni i baristi ricevono richieste diversissime da parte di ogni avventore su come desidera che gli venga servito il caffè. A prescindere da come venga preparata la bevanda, sembra che conti anche come viene servita. O meglio, dove viene ...

Kevin Malcuit - la denuncia della fidanzata : “I napoletani sono disgustosi con me - sapevo che erano razzisti” : “Da quando sono arrivata i napoletani sono disgustosi nei miei confronti. Mi dicono che sono brutta e che sono al massimo la sorella di Kevin, non la fidanzata”. Non usa mezzi termini Ashley Rose, la fidanzata del calciatore del Napoli Kevin Malcuit, per esprimere tutta la sua delusione per l’accoglienza che ha avuto nel capoluogo campano da quando è arrivata. La ragazza ha pubblicato su Instagram un lungo sfogo, in cui ha voluto ...

Napoli - la compagna di Malcuit al veleno : “I tifosi sono disgustosi e razzisti”. La risposta del club [FOTO] : Un durissimo post su Instagram nel quale si parla di razzismo e tifosi disgustosi. E’ quanto ha scritto sul social la compagna del terzino del Napoli Kevin Malcuit, Ashley Rose: “Da quando sono arrivata i napoletani sono disgustosi con me. sono brutta, la sorella del mio fidanzato perché ho gli stessi capelli, devo fare una dieta. Ero stata avvertita: non sono bianca e magra con lunghi capelli lisci, ma ho grandi capelli afro, ...

Ciclismo - Giro della Valle d’Aosta 2019 : in gara il futuro delle corse a tappe. Augusto Rubio il favorito - l’Italia sogna con Andrea Bagioli e Samuele Battistella : La vittoria al Giro della Valle d’Aosta è una di quelle situazioni che ti segna, che ti mette i fari addosso per un futuro da corse a tappe e che a tutti gli effetti ti etichetta come un predestinato. Non sarà da meno il 56° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d’Aosta, che prende il via domani da Aosta e che fino a domenica impegnerà i campioni del futuro, con sei giorni di gare impegnative pronte ad incoronare il re delle ...

È morto Augusto Fantozzi - fu ministro delle Finanze e commissario di Alitalia : L'ex ministro Augusto Fantozzi è morto oggi a Roma a 79 anni. Fantozzi, professore ordinario di diritto tributario, è stato due volte ministro (delle Finanze con Dini e del Commercio con Prodi), deputato, presidente della commissione Bilancio della Camera e anche commissario straordinario di Alitalia.Continua a leggere

Chef Rubio 'alla ricerca del gusto perduto' a settembre su Nove : Discovery punta ancora su Gabriele Rubini e questa volta si spinge con lui nel Sud-Est Asiatico con Rubio - Alla ricerca del gusto perduto, in onda da settembre su Nove. Un titolo dagli echi proustiani per un nuovo format che, dalle intenzioni, sembra voler mescolare le caratteristiche del racconto televisivo del cibo tipico di Rubio con la sua altrettanto carnale passione per il racconto documentaristico. Se sul piccolo schermo ha saputo ...

Matteo Salvini - Augusto Minzolini : "Il suo obiettivo è governare con la parte governativa del M5s" : "Matteo Salvini non vuole andare al voto" Augusto Minzolini ne è certo: "Il leader della Lega sa che con il centrodestra unito arriverebbe al 50%, ma non è quello che immagina come futuro" spiega il giornalista ospite a Omnibus nella puntata di lunedì 8 luglio. "Salvini vuole fare il governo e tener

La delegazione della Mongolia alle Universiadi di Napoli : “pizza buonissima - gusto straordinario. Ma che caldo…” : Alla delegazione della Mongolia per l’Universiade Napoli 2019 piace la pizza, un po’ meno il caldo. E’ questa l’impressione che emerge ascoltando il capo delegazione, Jargal. Una delegazione, quella proveniente dalla Mongolia, composta da 46 persone, di cui 33 atleti che alle Universiadi gareggiano in 17 sport. La Mongolia ha una forte tradizione sportiva nel judo, nel tiro a segno e nel taekwondo. “La prima ...

