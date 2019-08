Il fallimento della politica Ue sull' immigrazione in una foto

Lucchese - il Tribunale dichiara il fallimento della società : dichiarata fallita, dal Tribunale di Lucca, la Lucchese Calcio, reduce dalla salvezza in Serie C nell’ultimo campionato, ma non iscritta al prossimo. A curare gli interessi della società in questa fase sarà Claudio Del Prete, nominato commissario giudiziale. Nessuno ha tentato di salvare la società. E così si è arrivati all’epilogo del fallimento. Adesso servirà trovare qualcuno che sostenga la nascita di una nuova società ...