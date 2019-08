Il coraggio della politica contro il ministro della paura

Russiagate - la Boschi attacca Salvini : ‘Il capitano coraggioso ha paura della verità’ : Maria Elena Boschi riaccende lo scontro con Matteo Salvini sul cosiddetto Russiagate. Ospite de "L’Aria Che Tira Estate" su La7, l’esponente renziana del Pd è partita subito all’attacco del Ministro dell’Interno, colpevole a suo dire di non avere avuto finora il coraggio di dire nemmeno una parola sull’inchiesta della procura di Milano sulla presunta corruzione che vede coinvolti uomini a lui molto vicini come Gianluca Savoini. La Boschi è un ...

“Schiavi” di Paolo Ostorero. Il coraggioso viaggio di due ragazzi alla ricerca della libertà : Quando si arriva alla fine del romanzo Schiavi di Paolo Ostorero si è certi che al mondo esista tanto dolore ma anche tanta gentilezza, tanto rispetto per la vita. E nella postfazione questa convinzione si rafforza, scoprendo che ciò che si è letto è una storia vera, nei suoi momenti crudeli così come nelle sue svolte impreviste, che sembrano appartenere a una bella favola. L’autore racconta con crudo realismo le storie di Peter e Felix, due ...

Tv in lutto. È morto il maestro della televisione intelligente : “Curioso e coraggioso” : È morto nella sua casa di Roma il regista Ugo Gregoretti. Attore, giornalista e drammaturgo Gregoretti, nato nella Capitale il 28 settembre 1930, ha firmato, nel corso della sua carriera, diversi successi tra cui i lavori televisivi ‘Controfagotto’ del 1961, e ‘Il Circolo Pickwick’ del 1968. Gregoretti ha diretto anche le serie parodistiche ‘Romanzo popolare italiano’ nel 1975, e ‘Uova fatali’ nel ...