Il 22 agosto si vota alla Camera il taglio dei parlamentari

Governo - domani alle 18 il Senato deciderà quando votare la sfiducia a Conte | Il premier in aula il 20 agosto : Dopo la conferenza dei capigruppo del Senato , si capirà meglio la tempistica: 19-20 agosto le date più probabili per la convocazione dell' aula

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 agosto : Il segretario - sempre più solo nella richiesta di votare a ottobre - apre a un nuovo governo di legislatura “se lo chiede Mattarella” : Psicodramma Golpe renziano nel Pd. Zingaretti resiste, ma “teme” Mattarella Scissione – L’ex premier, pur di evitare le elezioni, schiera i gruppi parlamentari contro il segretario di Marco Palombi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Transennate le piazze. “Forza Italia, il rinnovamento del partito. Gli azzurri studiano la mobilitazione di Ferr Agosto ” (il Giornale, 6.8). In una cabina dei Bagni Silvio. Transennate le ...

La Lega sfiducia Conte : la votazione dovrebbe svolgersi entro il 20 agosto : Ieri sera nella conferenza stampa con la quale il Presidente del Consiglio Conte aveva risposto al comunicato della Lega che aveva aperto la crisi di governo, lo stesso Premier aveva manifestato l'intenzione di chiedere la fiducia al Parlamento. Un atto utile a verificare di avere ancora i numeri o al contrario, se fosse stato il caso, di sciogliere le Camere. La Lega anche in questo caso ha giocato in anticipo, presentando le la mozione di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 agosto : Il coniglio. Il leghista vuol votare - ma non osa spiegare perché : non trova pretesti : Crisi d’estate E Conte sparò su Salvini: “Tu in spiaggia, io lavoro” Verso il voto – Il premier, benedetto da Mattarella, rifiuta il diktat del Carroccio e non si dimette. Sarà alle Camere probabilmente il 20 Agosto, poi le consultazioni di Luca De Carolise Fabrizio d’Esposito Senza un perchè di Marco Travaglio Riuniti davanti a un treno di mojito, Salvini e i suoi social-geni simpaticamente ribattezzati “Bestia” compulsano lo ...